Casa Albă dublează investițiile în mineritul din Alaska: SUA cumpără 10% din compania canadiană Trilogy Metals

Secretarul american al Energiei - Chris Wright, președintele Statelor Unite - Donald Trump și secretarul american de Interne, totodată președinte al Consiliului Național pentru Energie - Doug Burgum. sursa foto: Hepta

Casa Albă a anunțat o investiție majoră în compania minieră canadiană Trilogy Metals, în același timp cu aprobarea controversatului proiect Ambler Road din Alaska. Potrivit administrației americane, aceasta este o mișcare menită să asigure securitatea lanțurilor de aprovizionare cu minerale esențiale, relatează Euronews.

Statele Unite intenționează să cumpere aproximativ 10% din acțiunile Trilogy Metals, pentru 35,6 milioane de dolari (circa 30,5 milioane de euro), cu opțiuni („warrants”) care ar putea crește participația cu încă 7,5%.

Secretarul de Interne Doug Burgum a declarat luni seara că investiția este esențială „pentru a ne asigura că dispunem de resursele minerale critice de care avem nevoie, iar această deținere va aduce beneficii directe poporului american”.

Capitalul va accelera explorările din Districtul Minier Ambler, un proiect care a primit undă verde luni, după ce administrația Trump a anulat refuzurile de permise impuse în perioada Biden din motive de mediu.

Minerale strategice pentru dominația tehnologică

Burgum a spus că proiectul este crucial pentru asigurarea resurselor interne de cupru și cobalt, materiale indispensabile pentru producția de cipuri și tehnologia AI, unde SUA concurează direct cu China. El a prezentat investiția și ca pe un motor economic pentru Alaska, o regiune bogată în resurse dar slab dezvoltată.

Fostul președinte Joe Biden semnase un ordin executiv care prioritiza dezvoltarea resurselor din Alaska și autoriza construcția unui drum industrial de aproximativ 320 de kilometri până în regiunea Ambler, unde se află zăcămintele.

Compania Trilogy Metals, cu sediul în Vancouver, deține 50% din Ambler Metals LLC, iar această societate controlează 100% din proiectele miniere Upper Kobuk, situate în nord-vestul statului Alaska.

Proiectul Ambler Road fusese aprobat în primul mandat al lui Trump, dar blocat de administrația Biden, după ce analizele de mediu au concluzionat că ar amenința turmele de caribu și alte specii sălbatice, precum și comunitățile indigene din Alaska, care depind de vânătoare și pescuit.

Drumul pietruit și proiectul minier, amplasate la nord de Fairbanks, „ar fi trebuit să funcționeze de mult și să producă miliarde de dolari pentru țara noastră, oferind energie și minerale”, a declarat Trump.

El l-a acuzat pe Biden că „a anulat proiectul, pierzând timp, bani și eforturi” și a spus că acum „începem din nou, cu suficient timp să ducem totul la capăt”.

Îngrijorarea comunităților indigene

Oponenții proiectului, printre care un consorțiu de 40 de triburi native recunoscute federal, avertizează că dezvoltarea regiunii Ambler ar putea pune în pericol resursele tradiționale de hrană, deoarece terenurile vizate sunt habitate esențiale pentru somon și caribu.

„Am plâns când am aflat ce a făcut Trump”, a declarat Karmen Monigold, membră a grupului Protect the Kobuk, o organizație a comunității inupiaq care se opune drumului. „Apoi mi-am amintit cine suntem, cât de mult am rezistat. Au încercat să ne asimileze, să ne șteargă, dar noi suntem încă aici. Și contăm”.

Monigold a spus că speră ca triburile native să dea din nou în judecată guvernul federal, așa cum au făcut și în trecut, pentru a opri proiectul.

Republicanii deschid din nou terenurile publice pentru minerit

Luna trecută, Camera Reprezentanților, controlată de republicani, a aprobat un proiect de lege care ar permite extinderea exploatărilor miniere și a forajelor pe terenuri publice din Alaska și alte state.

Votul, dat în principal pe linie de partid, anulează planurile de gestionare a terenurilor adoptate în ultimele zile ale administrației Biden, care restricționau dezvoltarea în regiuni extinse din Alaska, Montana și Dakota de Nord.

Obiectivul lui Biden fusese reducerea emisiilor care contribuie la schimbările climatice, limitând extracția combustibililor fosili de pe terenurile federale. Administrația Trump, în schimb, elimină aceste restricții, deschizând mai mult teren public pentru exploatare, cu scopul de a crea locuri de muncă, crește veniturile și stimula industriile bazate pe cărbune, petrol și gaze naturale.

În același timp, administrația promovează și dezvoltarea mineritului pentru metale critice precum cuprul, cobaltul, aurul și zincul, considerate vitale pentru securitatea tehnologică a SUA.