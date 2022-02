”Casa mea a fost bombardată”: momentul în care o jurnalistă ucrainiană de la BBC își vede la TV locuița de la Kiev distrusă

O jurnalistă ucraineană de la BBC rămâne fără cuvinte în direct în direct în timp ce privește magini cu blocul în care mama sa locuia, la Kiev, bombardat.

Într-un clip vizionat de sute de mii de ori pe rețelele de socializare, jurnalista Olga Malchevska este văzută discutând despre situația din Ucraina cu prezentatoarea BBC World News, Karin Giannone.

Cele două vorbesc despre luptele de la Kiev, când Malchevska spune că a primit un mesaj de la mama ei, care locuiește în capitala Ucrainei. Jurnalista spune că unul dintre un blocurile bombardate, fotografiat de diverse instituții de presă din Marea Britanie, este același din care mama ei a fost forțată să fugă cu doar câteva ore mai devreme.

The moment my @bbcukrainian colleague @Yollika sees pictures of her family home, partially destroyed overnight in #Kyiv.



We did not know until that moment it was her actual building that had been hit.



Thankfully Olga’s family is safe. pic.twitter.com/rglna1tvEA