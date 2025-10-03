Cât de performant este primul avion de patrulare maritimă P-8A Poseidon, produs de Boeing, pe care SUA l-au trimis Armatei germane

Compania Boeing a livrat, joi, oficial, primul avion de patrulare maritimă P-8A Poseidon comandat de Germania. Ceremonia de predare a avut loc la sediul companiei din Seattle. Aeronava a fost livrată Departamentului Apărării al Statelor Unite, care se ocupă de tranzacție în cadrul procesului de Vânzări Militare în Străinătate (FMS). Următorul pas va fi transferul aeronavei către Comandamentul Aerian Naval German, care va avea loc la Baza Aeriană Nordholz în zilele următoare, anunţă defence-industry.eu.

Ca parte a programului său de modernizare a echipamentelor, Oficiul Federal pentru Echipamente, Tehnologia Informației și Suport în Funcționare al Bundeswehr a comandat opt ​​aeronave P-8A Poseidon prin procedura FMS. Aceste aeronave vor înlocui flota Lockheed Martin P-3C Orion, retrasă din uz, și vor spori capacitățile operaționale ale forțelor armate germane.

Date tehnice P-8A Poseidon

Aeronava produsă de Boeing a fost dotată cu senzori și torpile moderne pentru supravegherea spațiului aerian și vânătoarea de submarine. Poate detecta şi localiza submarinele inamice.

Germania intenționează să consolideze cooperarea cu alți operatori europeni de P-8A, inclusiv Regatul Unit și Norvegia. Până în prezent, Germania este cel mai recent client european pentru P-8A Poseidon.

Danemarca a anunțat, de asemenea, planuri de a achiziționa patru aeronave P-8A pentru a-și îmbunătăți capacitățile de supraveghere maritimă. În plus, Regatul Unit și Norvegia iau în considerare alte achiziții, iar alte țări europene, precum Olanda și Italia, sunt enumerate ca potențiali viitori operatori.

