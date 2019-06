Caz incredibil! Decizia unei judecătoare obligă o tânără să faca avort la 5 luni de sarcină

O judecătoare din Marea Britanie a decis ca sarcina unei fete cu probleme mintale să fie întreruptă.

Mama fetei s-a opus cu vehemență și a explicat că era dispusă să crească copilul împreună cu fiica ei. Și tânăra, însărcinată în 22 de săptămâni, și-ar fi exprimat dorința de a naște copilul, relatează Fox News.

Viitoarea mamă ar avea vârsta mintală a unui copil cu vârsta cuprinsă între 6 și 9 ani și se află sub îngrijirea NHS, serviciile publice de sănătate britanice. Tânăra, care are sub 30 de ani, manifestă schimbări de dispoziție și are problem de învățare și are nevoie de tratament medicamentos.

Judecătoarea a descris acest caz ca fiind unul „dureros” și propria sentință ca o „intruziune majoră”, însă a susținut că un avort este mai puțin traumatizant decât nașterea unui copil de care ar fi apoi nevoită să se despartă și care, cel mai probabil, ar ajunge în grija statului.

„Sunt conștientă de faptul că un ordin judecătoresc care se opune voinței unei femei de a nu întrerupe sarcina constituie o intruziune majoră, însă trebuie să acţionez în interesul său superior şi nu în conformitate cu viziunea societăţii cu privire la avort. Cred că ea își dorește un copil la fel cum și-ar dori o păpușă frumoasă”, a argumentat judecătoarea.