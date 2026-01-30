Cazurile de rujeolă au explodat în SUA din cauza ratei mici de vaccinare. Expert: “Începe să pară următoarea pandemie”

Mulți părinți, inclusiv imigranți ucraineni din Spartanburg, aleg să nu își vaccineze copiii. Foto: Getty Images

În comunitățile din SUA cu rate de vaccinare de până la 20%, rujeola se răspândește fulgerător, pe fondul dezinformării despre siguranța vaccinului. Mulți părinți, inclusiv imigranți ucraineni din Spartanburg, aleg să nu își vaccineze copiii, temându-se mai mult de presupusele riscuri ale vaccinului decât de boală. Experții avertizează că această ezitare expune copiii la complicații grave și aminte;te despre urgen’ele sanitare din timpul pandemiei de COVID-19, potrivit BBC.

Înainte de 2025, medicul pediatru Stuart Simko văzuse doar studii de caz istorice despre rujeolă - cu erupția sa cu pete roșii caracteristice - care infecta cândva milioane de copii în fiecare an, înainte de inventarea unui vaccin. Dar în ultimele două luni, a văzut deja șase cazuri în persoană, pentru prima dată.

Copiii erau „foarte bolnavi”, cu o febră mare care era dificil de scazut, a povestit medicul.

„Este o boală teribilă, teribilă, care poate provoca mortalitate și nu spunem asta pentru a speria oamenii, dar ei trebuie să cunoască riscurile”, a spus Simko, care lucrează pentru Prisma Health. „Este greu să-ți imaginezi un copil bolnav știind că poate fi prevenit.”

Cei șase pacienți ai lui Simko se numără printre cele 847 de persoane infectate în Carolina de Sud în ultimele luni, marea majoritate copii nevaccinați. Aceasta marchează cea mai mare epidemie de rujeolă de când SUA au declarat boala eliminată în 2000. SUA, cu focare în mai multe state, sunt acum pe punctul de a pierde acest statut - urmând exemplul Regatului Unit și al Canadei. Doi copii de vârstă școlară au murit într-un focar din Texas anul trecut.

Orașele din SUA cu rate scăzute de vaccinare, expuse la noi epidemii de rujeolă

Experții în sănătate publică se tem că perturbările cauzate de rujeolă și alte boli periculoase, care pot fi prevenite, ar putea deveni noua normalitate pentru multe orașe din SUA cu rate de vaccinare în scădere.

De data aceasta, boala a pus stăpânire pe nord-vestul Carolinei de Sud, în comitatul Spartanburg, format din mai multe foste orașe industriale învecinate și care găzduiește aproximativ 370.000 de elevi.

Kate Martin, ai cărei copii vaccinați au avut cazuri de rujeolă la școlile lor, a spus că se teme că acest lucru începe să pară că va fi următoarea pandemie.

„Este foarte asemănător cu Covid, unde în fiecare zi urgența sanitară este la o altă școală”, a spus ea. Zeci de elevi nevaccinați din școlile lor au ajuns în carantină timp de 21 de zile.

Rata de vaccinare împotriva rujeolei pentru copiii de vârstă școlară este de aproximativ 90% în comitatul Spartanburg, deși unele școli au rate mult mai mici din cauza scutirilor religioase.

SUA recomandă două doze de vaccin împotriva rujeolei, oreionului și rubeolei (ROR) copiilor cu vârste cuprinse între unu și șase ani, care este eficient în proporție de 97% în protejarea împotriva bolii. Pentru a obține imunitatea colectivă, care limitează răspândirea acesteia și îi protejează pe cei nevaccinați, aproximativ 95% din populație trebuie să se vaccineze.

În magazinele alimentare și restaurantele locale, membrii comunității din Spartanburg au recunoscut că „chestia aceea cu rujeola” a infectat sute de copii din oraș. Majoritatea cunoșteau pe cineva care se confruntase cu ea, dar mulți au spus că nimeni nu voia să vorbească despre asta.

Spre deosebire de focarul de rujeolă din Texas - unde panouri publicitare care avertizau despre boală mărgineau autostrăzile și oamenii stăteau la coadă pentru teste - singurul avertisment privind rujeola din comitat a fost un semn la un birou de asistență medicală de urgență care le cerea persoanelor simptomatice să aștepte în mașini.

„Este foarte rău aici”, a spus Martin. „Dar omul obișnuit pur și simplu nu crede că este o mare problemă.”

Situație critică în Carolina de Sud

Timp de săptămâni întregi, senatorul de stat Josh Kimbrell a evitat să se implice în discursul public despre focarul de rujeolă. Republican critic la adresa modului în care guvernul SUA a gestionat pandemia, inclusiv a mandatelor de vaccinare împotriva Covid, Kimbrell a declarat că speră ca situația să se „corecteze de la sine”.

Însă, în decembrie, a primit un apel de la un bărbat a cărui soție era internată în spital cu rujeolă. O învățătoare de școală primară de peste 50 de ani, a fost vaccinată în copilărie, dar a contractat boala de la un elev, trimițând-o la terapie intensivă timp de două săptămâni, a spus Kimbrell.

„Am crezut că a fost aproape de a fi primul nostru deces”, a spus Kimbrell. „Este cu adevărat regretabil pentru oamenii care au ales să se vaccineze și care acum se confruntă cu o amenințare serioasă la adresa sănătății publice.”

Mesajul său fost întâmpinat cu laude, dar și cu critici din partea părinților care ezită să se vaccineze, acuzându-l că le încalcă drepturile. Dar Kimbrell a simțit că nu are de ales.

Autoritățile locale și medicii spun că recentul focar a afectat în principal imigranții ruși și ucraineni din Carolina de Sud, deși și alții au fost infectați. Statul a relocat sute de refugiați ucraineni, în timp ce mii de imigranți europeni s-au mutat în zonă în ultimii ani, conform estimărilor populației.

Specialiștii avertizează asupra răspândirii informațiilor false

Kimbrell a declarat că s-au răspândit informații false conform cărora vaccinul conține celule fetale, o teorie a conspirației comună pe care a încercat să o combată reiterând siguranța și mecanismele vaccinului.

Unii părinți sunt mai îngrijorați de riscurile unui vaccin decât de riscul odinioară scăzut de a contracta rujeolă, a declarat Jennifer Grier, profesor asociat de imunologie la Facultatea de Medicină a Universității din Carolina de Sud, Greenville.

„Din păcate, acum situația de a contracta rujeolă nu mai este una cu risc scăzut”, a spus ea.

La kilometri distanță în țară, o altă epidemie de rujeolă extinsă a îmbolnăvit sute de persoane de-a lungul graniței dintre Utah și Arizona.

Experții în sănătate publică spun însă că guvernul federal și, în special, reforma politicii de vaccinare din SUA promovată de către secretarul sănătății, Robert F. Kennedy Jr., a împiedicat eforturile.

Robert F. Kennedy, responsabil pentru încetinirea vaccinării

Sub conducerea lui Kennedy, Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA au redus drastic numărul de vaccinuri recomandate pentru copii - deși nu și vaccinul ROR.

Kennedy a oferit opinii contradictorii despre vaccinul ROR, spunând uneori că este cea mai bună modalitate de a proteja împotriva bolii, în timp ce alteori pune la îndoială siguranța acestuia.

Cuvintele și scepticismul său au greutate în Spartanburg, au spus locuitorii.

„Este foarte respectat aici”, a spus Martin. „Cred că asta are cu siguranță legătură cu [ezitarea față de vaccinare].”

În ultimele săptămâni, Kennedy, un sceptic de multă vreme în ceea ce privește vaccinarea, a păstrat tăcerea cu privire la focarul din Carolina de Sud. Într-o declarație către BBC, Departamentul de Sănătate și Servicii Umane a declarat că vaccinarea este „cea mai eficientă modalitate de a preveni rujeola, iar secretarul a fost clar și consecvent în această privință”.

Unii dintre aliații lui Kennedy au minimalizat îngrijorările legate de aceste cazuri. Întrebat săptămâna trecută dacă pierderea iminentă a statutului de eliminare a rujeolei de către țară este semnificativă, Ralph Abraham, directorul adjunct al CDC, a răspuns: „Nu chiar”.

Chris Lombardozzi, director medical al unui spital din regiune, a declarat că este dificil pentru medici să concureze cu dezinformarea despre vaccinuri pe care familiile o văd constant pe rețelele de socializare.

Boala se va răspândi în comunitățile cu rate scăzute de vaccinare, infectând multe persoane, înainte de a trece la următorul grup mare de persoane nevaccinate, a declarat Chris Lombardozzi, director medical pentru spitalele de îngrijire acută din cadrul Sistemului Regional de Sănătate Spartanburg.