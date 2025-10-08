Ce cadou a dus Oana Țoiu în SUA pentru Administrația Trump. "L-am găsit în Monitorul Oficial, în arhivă"

Oana Ţoiu a dezvăluit ce cadou i-a făcut lui Marco Rubio. "L-am găsit în Monitorul Oficial, în arhivă". Sursa foto: Antena 3 CNN

Şefa diplomației române a dezvăluit, în interviul oferit Sabinei Iosub, după întâlnirea bilaterală cu Secretarul de Stat american Marco Rubio, de miercuri, ce cadou i-a făcut reprezentantului Administrației Trump. Darul are legătură cu trecutul comun al României şi SUA în descoperirea de petrol.

"Un moment cordial în conversaţie a fost legat de trecut. România şi SUA sunt printre primele ţări din lume care nu doar că au descoperit petrol şi au început să-l folosească, ci una dintre primele multinaţionale din zona asta este româno-americană. Noi am găsit în documentele oficiale, în Monitorul Oficial, în arhivă, chiar din 1915 un convocator al Adunării generale.

De altfel, este unul dintre cadourile de protocol care a fost oferit secretarului de stat Marco Rubio. Schimbul de cadouri s-a făcut la nivelul echipelor de protocol, acum o să vadă până la capăt...

(n.r. - ce aţi primit?) Sunt în aceeaşi situaţie, că schimbul de cadouri s-a făcut la nivelul echipelor de protocol", a afirmat ministrul Afacerilor Externe din România, Oana Țoiu, la Antena 3 CNN.

Marco Rubio a transmis un mesaj românilor

Oana Țoiu a dezvăluit că Marco Rubio a avut un mesaj de transmis românilor: „Mulțumiri pentru acest pachet strategic important, pentru faptul că SUA poate avea încredere în România și că împreună avem o influență pozitivă și în regiune”.

Țoiu a mai anunțat că a discutat cu Marco Rubio și despre vizita Președintelui Nicușor Dan în Statele Unite ale Americii și întâlnirea cu Președintele Donald Trump, care ar putea avea loc anul viitor.

„Da, am discutat și despre întâlnirea președinților și aici suntem aliniați în ceea ce privește posibilitatea de a o avea în primul trimestru al anului următor", a spus Ţoiu, care a vorbit şi despre o întărire a relațiilor româno-americane:

"Este corect. Întotdeauna am avut o relație puternică, parteneriatul strategic este și rămâne esențial pentru România, e adevărat că anul trecut poate a fost o perioadă de testare a acestui parteneriat, dar el nu este unul deloc șovăielnic.

În ceea ce privește Marea Neagră am discutat și despre prioritățile noastre comune, de altfel secretarul de stat Marco Rubio mi-a propus să luăm în considerare propuneri pe care le-au avut SUA în ceea ce privește securitatea maritimă, a cablurilor submarine. Acest lucru e foarte important și pentru noi.

I-am și informat privind planurile noastre și discuțiile din UE și Bulgaria de a stabilit un hub de stabilitate maritimă la Marea Neagră”.