Întâlnire Marco Rubio – Oana Țoiu: ce discută România cu Administrația Trump, la Washington

Ministra de Externe, Oana Țoiu, a avut o discuție telefonică în luna august cu Marco Rubio. Foto: colaj Agerpres/Getty Images

Secretarul de Stat american Marco Rubio și ministrul Afacerilor Externe din România, Oana Țoiu, vor avea miercuri, începând cu ora 21:30, ora României, o întâlnire bilaterală în care vor fi abordate subiecte precum Apărarea, Securitatea regională și Energia. Este prima întâlnire la nivel înalt a Guvernului României cu un reprezentant al Administrației Trump, după anularea și repetarea alegerilor prezidențiale. Realizatoarea Antena 3 CNN, Sabina Iosub, se află la Washington, unde va avea loc întrevederea, și a explicat miza politică a acestei întâlniri.

Anterior acestei reuniuni au fost două săptămâni de discuții între cele două părți. Secretarul de stat al SUA și șefa diplomației românești vor aborda trei subiecte extrem de importante: Apărarea, Securitatea regională și Energia.

La masa discuțiilor sunt și specialiști pregătiți să implementeze deciziile agreate miercuri la Washington, potrivit informațiilor obținute de Sabina Iosub.

„Dacă vorbim despre securitatea la Marea Neagră trebuie să vorbim despre ce a făcut până în acest moment România în privința Ucrainei și a stabilității în regiune, inclusiv cu sprijinul americanilor. Ne uităm și la Deveselu, la felul în care sunt poziționați militari americani pe teritoriul României. Când vine vorba de Apărare sunt mai multe întrebări. Ce vor face militarii americani mai departe? În ce mod vor fi ei desfășurați, câți și unde?

De asemenea, mixul nostru energetic ne ajută, dar e nevoie să construim suplimentar. Aici, în Statele Unite, se va discuta despre energia nucleară, în mod special despre ce se poate face în România, la Cernavodă, reactoarele 3 și 4, celebra discuție, care știm foarte bine datează de mulți ani și se găsesc și nu se găsesc rezolvări, dar și ceea ce se întâmplă la Doicești. Se găsesc și se pot găsi soluții”, a relatat Sabina Iosub de la Washington.

De asemenea, analistul de politică externă Iulian Chifu a explicat pentru Antena 3 CNN că miza discuțiilor dintre ministra de Externe, Oana Ţoiu, și secretarul de Stat american, Marco Rubio, poate avea legătură și cu modul în care se va contura agenda unei posibile întrevederi între Nicușor Dan și președintele SUA, Donald Trump.

Oana Țoiu și Marco Rubio s-au întâlnit anterior la summitul de la Haga și au avut și o conversație telefonică.