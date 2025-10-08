Care este miza întâlnii dintre Oana Ţoiu şi Marco Rubio. "Nu se discută despre anularea alegerilor"

Analistul de politică externă Iulian Chifu a explicat pentru Antena 3 CNN că miza discuțiilor dintre ministra de Externe, Oana Ţoiu, și secretarul de Stat american, Marco Rubio, poate avea legătură cu modul în care se va contura agenda unei posibile întrevederi între Nicușor Dan și președintele SUA, Donald Trump.

“În primul rând, e vorba de substanța acestei întâlniri. Odată ce am ajuns la schimbul de idei între șefii diplomației celor două state, ei să poată să găsească punctul comun și baza de conținut a unei agende care să ajungă la nivelul președinților și, evident, să poată să ducă la o astfel de întâlnire la vârf. Până să ajungem la o întâlnire directă, substanța acestei întâlniri trebuie stabilită și ea se stabilește chiar cu această ocazie”, a spus Iulian Chifu.

Iulian Chifu a mai spus că nu crede că la întâlnirea dintre Oana Ţoiu și Marco Rubio va fi abordat și subiectul anulării primului tur al alegerilor prezidențiale:

Potrivit acestuia, pe canalele oficiale, instituțiile statului american și cele românești au avut această convorbire.

“Nu trebuie uitat că de la celebra discuție sau celebra declarație de la Munchen nu a mai existat nicio referire din partea americană la nivel oficial în legătură cu acest subiect pentru că între timp au fost instalați liderii șefilor serviciilor de informații, șefii instituțiilor americane care au avut, evident acces și au știut toate elementele de care aveau nevoie. Din acest punct de vedere, nu este un subiect de discuție alegerile, cu atât mai mult cu cât cu ocazia alegerilor actualului președinte a existat o convorbire telefonică cu Donald Trump, în care președintele Nicușor Dan a fost felicitat. Nu aceasta este tema”, a mai precizat Iulian Chifu.

El a precizat că un subiect important ar putea fi consolidarea prezenței americane la Marea Neagră:

“Nu uitați că Baza de la Mihail Kogălniceanu a primit resurse chiar și în acest an sub administrație Trump, pentru dezvoltarea sa, deci este de interes strategic pentru SUA și nu ne așteptăm să vedem modificări substanțiale cu ocazia revistei apărării strategice pe care administrația Trump a trebuit să o adopte până la sfârșitul acestui an”.

O altă componentă substanțială a discuțiilor bilaterale vizează relațiile economice. În acest sens, analistul de politică externă a enumerat interesul pentru reactoarele mici modulare și refacerea Unității 1 și a Unităților 3 și 4 de la Cernavodă: “Sunt proiectele majore în care partea americană este implicată”.