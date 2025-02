Ce înseamnă pentru Ucraina și pentru Europa negocierea dintre Trump și Putin. Ar putea ajunge Rusia la granițele României?

„Trump se gandește că Rusia ar putea fi un aliat împotriva Chinei”, spune analistul de politică externă Iulian Chifu. Foto: GettyImages

Analistul de politică externă Iulian Chifu a explicat, într-un interviu exclusiv pentru Antena3.ro, care sunt mizele negocierilor de pace dintre Trump și Putin pentru Europa, Ucraina și România. Chifu spune că planul lui Trump nu este un plan de pace propriu-zis, ci un plan pentru înghețarea conflictului. „E un spațiu de ieșire, pe care Trump îl acordă rușilor”. De asemenea, fostul consilier prezidențiale este de părere că declarațiile recente făcute la sediul NATO de secretarul apărării american, Pete Hegseth, conțin nuanțe importante de care trebuie să ținem cont când analizăm viitoarea configurație de putere din Europa.

„Trebuie să privim cu echilibru si rezerve față de modul în care au fost prezentate public aceste materiale, ele conțin suficient de multe nuanțe. În primul rând, șeful Pentagonului a vorbit despre intrarea ca prioritate a relației cu China, dar nu a spus că Europa intră sau iese din interesul american. Nu s-a vorbit despre retragerea trupelor americane, neacoperirea cu scutul nuclear a Europei, nu s a vorbit despre ieșirea din NATO.

Ce s-a vorbit, s-a vorbit despre Ucraina, că trupele americane nu vor intra să fie trupe de mențierea a păcii, că e responsabilitatea Europei și că Europa trebuie să își crească investițiile în Apărare. Sigur, declarații care au mai fost făcute chiar la audierea în Congres, nu e un lucru nou, căci planul era cunoscut”, spune Chifu.

„Pe aceasta bază se construiește viitoarea relație. Nu e nevoie de reacții intepestive. Sigur, sunt modificări de politici care se vor face, care erau anunțate”

Ar putea ajunge Rusia la granițele României?

„Nu se pune problema. Tipul de acord, în primul rând că nu e unul care e opozabil Europei sau Ucrainei. E vorba despre un acord strategic.

Spune Putin despre „sursele războiului”, narațiunea sa este că se bate cu Occidentul. Sunt cele două ultimatumuri cu OSCE și NATO din 2021 care arată o cerere maximalistă a Rusiei. Asta apare doar în declarația Kremlinului după discuția Putin-Trump. Trump nu a spus acest lucru.

Trump nu poate să piardă. Nu poate să arate nici în Europa asta pentru că pacea prin forță nu presupune ca Trump să abdice de la pozițiile pe care le are. Nici pe Ucraina cedările nu intra în categoria lucrurilor care să îl avantajeze.

Ce a spus Hegseth este că e neralist ca Ucraina să recupereze toate teritoriile din 2014, inclsuiv Crimeea, lucru pe care l-a spus și Zelenski.

Hegseth a mai spus însă: „acest lucru nu înseamna o recunașterea că aceste teritorii ar aparține Rusiei”. Deci va ocupa de facto, niciodată de jure. Deci respectă intergritatea teritorială, dar de facto acolo este o zonă ocupată. Regăsim asta în toate planurile de pace discutate în ultimul timp.

Constrângerile economie la adresa Rusiei nu apar în schimbul de mesaje, apar doar lucrurile pozitive”, spune Iulian Chifu.

Cum ar putea arăta negocierile de pace

„Putem să vedem că: 1. Trump salvează Ucraina pentru o perioadă de timp; 2. Introducerea de trupe de menținerea a pacii, vorbim de teme generale, Rusia are pretențiile mai departe care arată că e doar o pauză și să avem grijă că de fapt Rusia nu merită crezută și ar putea reveni la război în câțiva ani.

Aici suntem. Nu e bine, nu e rău. Nu e schimbarea de politică externă care să ne avantajeze, dar nu e o catastrofă.

Punctul de schimbare este revenirea la realismul pur și dur al lui Trump, că de Putin nu mai spunem și că exista un forcing în ceea ce privește nevoia administrației Trump de a îndeplini angajamaentele inclusiv în privința tarifelor, dar și aici e deschisă negocierea.

Un alt anunț de la Hegseth - că relația dintre SUA și UE rămâne puternică.

UE trebuie să fie la masă, un lucru de remarcat, că pentru planul de pace s-a tras frâna pentru a se putea consulta cu europenii.

Lucrurile trebuie văzute la rece, cu realism, cu tot ce s-a spus”, explică fostul consilier prezidențial.

Vorbim despre o încetare a focului, nu acord de pace

„Reprezentanții României, ministrul Apărării și ministrul de Externe, au toate posibilitățile să aibă schimburi de opinie cu aliații. Este însă o poziție complicată pentru președintele intermiar care nu are cunoștiințe și pregătirea necesare și nu are timpul să se pregătească, dar care a conservat consilierul pe securitate, a readus consilierul pe politică exteren, domna Odobescu, are instrumentele să se poată ajuta pentru a gestiona cum trebuie următoarele 100 de zile.

Cât despre Ucraina, vorbim despre o încetare a focului, nu acord de pace. Nici Rusia nu mai poate.

La modul la care se scurg resursele, viteza cu care le mor oamenii, un an era suficient că să prăbușești Rusia, era varianta Regan cursa înarmărilor.

Nu s-a întâmplat, a existat un spațiu de ieșire, pe care Trump îl acordă rușilor. Nu pot să neg faptul că Trump se gandește că Rusia ar putea fi un aliat împotriva Chinei, pentru că Rusia este ținta Chinei. Pentru Trump e important ca această fuziune dintre Rusia și China să nu fie cea mai fantastică. Nu avem cum să decriptăm toate aceste elemente, însă lucrurile trebuie gândite și altfel”, mai spune Iulian Chifu.