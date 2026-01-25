India încearcă să limiteze răspândirea virusului Nipah. Rata mortalității e de 80%, nu există vaccin sau tratament

Ce măsuri a luat India pentru a împiedica răspândirea virusului mortal Nipah. FOTO Getty Images

India a format o echipă de intervenție pentru a preveni răspândirea virusului mortal Nipah (NiV), al cărui focar a fost detectat în statul Bengalul de Vest. Până în prezent, au fost confirmate 5 cazuri, inclusiv în rândul medicilor și asistentelor medicale. Peste 100 de persoane au fost plasate în carantină, iar pacienții sunt tratați în spitalele din capitala statului, Kolkata. Un pacient este în stare critică, informează Moscow Times.

Virusul Nipah este un agent patogen răspândit de lilieci, precum Covid-19. Se transmite de la animale la oameni sau prin alimente contaminate, provocând encefalită severă și infecții respiratorii.

Simptomele includ febră mare, dureri de cap, dureri musculare și oboseală. Virusul Nipah poate fi, de asemenea, însoțit de tuse, dificultăți de respirație și pneumonie. Nu există vaccin sau tratament pentru virus, iar rata mortalității ajunge la 80% - de zeci de ori mai mare decât cea a COVID-19.

Potrivit medicului rus Andrei Osipov, pe lângă starea generală de rău, Nipah poate provoca complicații precum paralizie parțială sau completă. „Aceasta duce la insuficiența tuturor organelor și sistemelor corpului. Adesea se termină cu moartea”, a adăugat el.

Oficialii ruşi le-au recomandat celor care călătoresc în India și Asia de Sud-Est să evite contactul cu animale bolnave, să se spele pe mâini, fructe și legume cu săpun, să folosească antiseptice și să evite consumul de apă din surse neverificate.

India a emis o alertă la nivel național

Ministerul Sănătății și Protecției Familiei din India a emis o alertă la nivel național, îndemnând statele să își consolideze supravegherea, detectarea și măsurile preventive pentru a reduce riscul și a preveni orice răspândire suplimentară.

India s-a confruntat cu focare sporadice de Nipah în ultimii ani. Virusul trăiește în lilieci și poate fi transmis la oameni prin alimente contaminate sau prin contact cu fluidele corporale ale animalelor infectate. De asemenea, poate trece de la lilieci la porci, creând o altă cale de transmitere către oameni, unde se răspândește de la persoană la persoană prin picături respiratorii și salivă.