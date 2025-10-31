Summit „secret” al aliaților Ucrainei. Cum s-a aflat de el și ce reguli stricte trebuie să respecte invitații

1 minut de citit Publicat la 23:30 31 Oct 2025 Modificat la 23:30 31 Oct 2025

Aliații Ucrainei vor discuta săptămâna viitoare în Spania. Foto: Profimedia Images

Ministerul de Externe al Spaniei va găzdui o reuniune „secretă cu ușile închise” a Coaliției Voluntarilor, la Madrid, marți, 4 noiembrie, unde vor participa 35 de aliaţi ai Ucrainei. Reprezentanţii acestor state vor discuta despre sprijinul suplimentar pentru Kiev, potrivit Pravda.

Va fi o zi de lucru intensivă, care va începe la ora 09:00 și se va încheia după ora 15:30, cu două intervale de discuții privind acordarea de ajutor pentru Kiev.

Participanţii trebuie să-şi închidă telefoanele

Pregătirile pentru întâlnire sunt confidențiale, scrie sursa amintită, care citează El Mundo. Participanții au fost avertizați că telefoanele mobile sunt interzise și vor fi depozitate într-un loc special desemnat.

Aliaţii au fost, de asemenea, avertizați că detaliile întâlnirii ar putea să nu fie făcute publice.

„Delegații sunt rugați să nu publice informații despre întâlnire pe platformele publice sau pe rețelele sociale”, se arată într-un document consultat de ziar.

Întâlnirea va aborda modalitățile de a avansa în ceea ce privește creșterea sprijinului pentru Ucraina, modul de a satisface nevoile sale financiare urgente, inclusiv cele legate de eforturile sale militare și de apărare, și modul de a coordona inițiativele pentru a intensifica presiunea asupra Rusiei.

Printre altele, participanții își propun să specifice prioritățile de ajutor și să ajungă la acorduri.

Ministrul spaniol de externe, José Manuel Albares, se va adresa apoi reuniunii și va avea un schimb de opinii cu membrii Coaliţiei. În timpul celei de-a doua serii de discuții, participanții vor încerca să dezvolte o abordare comună privind garanțiile de securitate pentru Ucraina și vor face schimb de opinii cu privire la discuțiile în curs în acest sens.

Se va acorda o atenție deosebită cadrelor juridice, politice și diplomatice și contribuției pe care Coaliția Voluntarilor ar putea-o aduce la descurajarea viitoarelor agresiuni rusești.

Eșec la summit-ul UE pentru finanțarea Ucrainei cu banii Rusiei

Liderii UE au cerut Comisiei Europene să exploreze modalitățile de finanțare a Kievului în următorii doi ani, lăsând totuși deschisă posibilitatea stabilirii unui împrumut garantat cu activele rusești blocate.

Această propunere minimală va fi pe ordinea de zi a următorului summit european din decembrie, fiind astfel amânate cele mai dificile decizii.

Activele Băncii Centrale a Rusiei în Uniunea Europeană au fost înghețate în urma sancțiunilor impuse de Occident după invazia în Ucraina din februarie 2022. Ele se ridică la aproximativ 210 miliarde de euro.