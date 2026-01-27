Chiar în timp ce Keir Starmer a plecat spre Beijing, rețelele sociale au fost inundate de zvonuri despre o lovitura de stat în China

Zhang Youxia (stânga) a fost arestat la finele săptămânii trecute. Apoi au apărut zvonurile privind o lovitură de stat în China și arestarea la domiciliu a președintelui Xi. Sursă colaj: Hepta / X

Consecințele deciziei-surpriză prin care al doilea om din lanțul de decizie militară de la Beijing a fost înlăturat și pus sub anchetă pentru spionaj și corupție par să-l ajungă din urmă pe Xi Jinping.

Generalul Zhang Youxia a fost arestat la sfârșitul săptămânii trecute, fiind acuzat că a transmis secrete nucleare către SUA și că a comis fapte menite să submineze autoritatea președintelui, în pofida unor vechi legături personale și familiale cu acesta din urmă.

Alături de Zhang Youxia, vicepreședinte al Comisiei Militare Centrale (CMC), a fost arestat și generalul Liu Zhenli, șef al Departamentului Statului Major Interarme.

După aceste evenimente, rețelele sociale, cu precădere X (fost Twitter), au fost inundate cu relatări neconfirmate, potrivit cărora în China are loc o lovitură de stat militară, iar președintele Xi Jinping ar fi fost plasat sub arest la domiciliu.

Pe acest fundal, mai multe curse aeriene care urmau să decoleze din capitala Beijing au fost anulate.

O înregistrare video intens distribuită pe X prezintă, aparent, o coloană de zeci de vehicule militare ce s-ar îndrepta spre capitala chineză. De fapt, imaginile sunt din 2020, din timpul pandemiei Covid.

China continues to eliminate the "coup d'état" It is announced as a column of military equipment to Beijing pic.twitter.com/BINbpxfMFI — big ben (@alternative_war) January 27, 2026

Agerpres notează că zvonurile au fost amplificate şi de un politician indian, Subramanian Swamy, care le-a distribuit celor circa 10 milioane de urmăritori ai săi pe X.

India și China au o rivalitate teritorială în zona de frontieră care durează de decenii și care a fost marcată de ciocniri violente în 2020.

Prin urmare, credibilitatea informațiilor propagate de mediile politice de la New Delhi vizavi de situația de la Beijing este din start pusă sub semnul întrebării.

Drew Thompson, un fost responsabil pentru China, Taiwan şi Mongolia în Departamentul american Apărări, a calificat zvonurile privind lovitura de stat în China drept o ''minciună totală''.

Autorităţile chineze au refuzat până în prezent orice comentariu pe acest subiect.

Xi Jinping ar urma să fie reconfirmat anul acesta la conducerea Partidului Comunist Chinez (PCC), în cadrul Congresului programat în luna octombrie.

Ce se știe despre scandalul în urma căruia numărul 2 în lanțul de comandă militară de la Beijing a fost arestat

Zhang Youxia, în vârstă de 75 de ani, a fost generalul cu poziția cea mai înaltă în sistemul politic chinez și "numărul doi" în lanțul de comandă al armatei.

Anunțul arestării sale a fost făcut sâmbătă de Ministerul chinez al Apărării.

Instituția a transmis că Zhang Youxia și generalul Liu Zhenli, în vârstă de 61 de ani, sunt anchetați pentru "încălcări grave ale legii și disciplinei".

Această formulă este de obicei folosită de regimul de la Beijing pentru a desemna cazuri de corupție. De data aceasta pare a fi însă ceva în plus, mult mai grav.

Potrivit publicației americane The Wall Street Journal (WSJ), care a citat surse anonime dintr-o ședință cu reprezentanți de vârf ai armatei chineze, generalul Zhang Youxia este acuzat că a transmis Statelor Unite date tehnice esențiale cheie despre armele nucleare ale Chinei.

Alte acuzații împotriva acestui general se referă la "formarea unor camarile politice" menite să submineze unitatea Partidului Comunist chinez, "abuzul de autoritate" și "acceptarea unei mite substanțiale" pentru a facilita promovări.

În investigația în care au fost arestați Zhang Youxia și Liu Zhenli sunt vizați alte câteva "mii de oficiali" care au avut legături cu cei doi generali, potrivit WSJ.

Xi Jinping își întărește controlul asupra armatei după înlăturarea lui Zhang Youxia

Cazul Zhang - Liu a schimbat radical structura de comandă a armatei chineze.

Dintre cei șapte membri pe care Comisia Militară Centrală (CMC) îi avea la sfârșitul anului 2022, au mai rămas acum doar doi, respectiv președintele Xi Jinping însuși și Zhang Shengmin, al doilea vicepreședinte și șeful campaniei anticorupție a armatei, ceilalți fiind îndepărtați.

Un aspect particular al cazului este faptul că Zhang Youxia a avut legături personale și familiale strânse cu președintele Xi Jinping.

Astfel, se știe că părinții lor au luptat împreună în războiul civil, în urma căruia în China a fost instituit regimul comunist, după cel de-al Doilea Război Mondial.

De asemenea, acest militar a jucat un rol esențial în reformele din armată lansate de președinte în anul 2015.

În plus, Zhang este unul dintre puținii generali chinezi cu experiență reală în operațiuni de luptă, argument care a cântărit, probabil, în decizia lui Xi Jinping de a-l promova în postul de prim-vicepreședinte al CMC, deși acest ofițer depășise vârsta de pensionare.

Premierul britanic vizitează China

Prim-ministrul britanic Keir Starmer începe, marți, o vizită în China, prima a unui lider din Regatul Unit în ultimii opt ani, notează presa internațională.

Obiectivele urmărite de Starmer vizează refacerea legăturilor cu a doua cea mai mare economie a lumii și reducerea dependenței Marii Britanii de Statele Unite.

Vizita premierului de la Londra vine după ce tensiunile cu SUA s-au amplificat, pe fondul amenințărilor președintelui Donald Trump de a prelua controlul asupra Groenlandei.

Starmer urmează să stea în China trei zile, fiind însoțit de miniștri și oameni de afaceri, înainte de completa deplasarea în Asia cu o scurtă vizită în Japonia.

După cum consemnează agențiile de presă internaționale, China are acum șansa de a "curta" un alt aliat al SUA care se confruntă cu politicile comerciale volatile ale lui Donald Trump.

Anterior, prim-ministrul canadian Mark Carney a vizitat în această lună statul comunist, iar cele două țări au convenit asupra unui acord economic.

Ca răspuns la vizita lui Carney la Beijing, Donald Trump a amenințat că va impune tarife de 100% asupra tuturor bunurilor și produselor canadiene care intră în SUA, dacă guvernul de la Ottawa își respectă acordul comercial cu China.