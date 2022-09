Cea mai frecventă căutare pe Google în Rusia, după anunțul lui Putin. Rușii, în stare de lucruri teribile pentru a scăpa de război

Bărbații, în mare parte rezerviști cu vârsta de până în 35 de ani, care au servit în trecut în armată și au grade militare, au primit înștiințări scrise la muncă sau la domiciliu. În unele cazuri, li s-au verificat actele de identitate pe stradă și li s-a spus să se prezinte imediat la un control de sănătate. Alții au primit ordinele prin telefon.

Între timp, rudele speriate au început să caute modalități de a părăsi țara sau de a evita în orice mod ca cei dragi ai lor să fie chemați în serviciu. Zborurile către puținele orașe din străinătate care încă oferă servicii directe către Rusia, majoritatea destinațiilor fiind blocate de sancțiuni, s-au epuizat brusc.

Tendințele de căutare pe Google au arătat o creștere a căutărilor precum „cum să părăsești Rusia” și „cum să îți rupi un braț acasă”, ridicând speculații că unii ruși se gândesc să recurgă la auto-vătămare pentru a evita războiul.

„M-au urmărit din februarie, încercând să-mi ofere un contract”, a declarat într-un interviu un cetățean al Moscovei, care a servit în armată și are experință în luptă.

Bărbatul, care a vorbit sub anonimat, a spus că, spre deosebire de alții care au primit somații scrise, el a primit un apel personal de la biroul de înrolare militară, care are numărul său la îndemână de luni de zile. „Mi s-a ordonat să merg la comisia de sănătate mâine dimineață”, a spus el pentru The Washington Post. „Deci, mă îndoiesc că voi scăpa de data asta.”

Analiștii militari susțin însă că nu este un lucru sigur faptul că mobilizarea parțială va fi capabilă să transforme rapid campania militară în avantajul Rusiei.