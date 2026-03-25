Cea mai gravă criză a petrolului ajută giganții auto chinezi: Benzina se scumpește, dar mașinile electrice se ieftinesc

Tulburările nu puteau veni într-un moment mai bun pentru industria chineză de vehicule electrice. FOTO: Hepta

Producătorii chinezi de vehicule electrice sunt avantajați de actualul șoc al petrolului și de prețurile în creștere ale combustibililor, potrivit unei analize CNN.

Războiul Statelor Unite și al Israelului împotriva Iranului a perturbat aprovizionarea cu combustibili fosili critici din Orientul Mijlociu, ducând prețurile petrolului brut la 119 dolari pe baril săptămâna trecută. Acest lucru a stârnit temeri de o inflație agravată sau chiar de o recesiune globală.

Dar tulburările nu puteau veni într-un moment mai bun pentru industria chineză de vehicule electrice. În timp ce China produce și exportă mai multe mașini electrice decât orice altă națiune, producătorii săi de automobile se confruntă cu o concurență acerbă și cu o creștere economică încetinită pe plan intern. Mărcile chineze sunt supuse unei presiuni tot mai mari pentru a găsi alte piețe.

Acum, pe măsură ce vehiculele electrice chinezești devin mai ieftine, benzina devine mai scumpă. Această combinație va accelera probabil expansiunea globală a industriei, au spus analiștii, în special în rândul națiunilor asiatice care sunt cele mai afectate de deficitul de combustibil.

„Există potențial pentru mărcile chineze de a face o mulțime de incursiuni în Asia pe fondul costurilor mai mari ale benzinei”, a declarat Tu Le, director general la Sino Auto Insights, o firmă de consultanță axată pe automobile. „Aș aștepta ca ei să profite din plin de acest lucru.”

În ciuda investițiilor tot mai mari în energia regenerabilă din Asia, conflictul de trei săptămâni din Orientul Mijlociu a scos la iveală dependența continuă a regiunii de importurile de petrol. Aproximativ 60% din aprovizionarea cu țiței a Asiei provine din Orientul Mijlociu prin Strâmtoarea Ormuz, unde Iranul a restricționat drastic fluxul de mărfuri.

Într-un raport recent, Ember a numit vehiculele electrice „cea mai mare pârghie pentru reducerea facturilor de import” și a estimat că utilizarea vehiculelor electrice anul trecut a redus consumul global de țiței cu 1,7 milioane de barili pe zi - aproximativ 70% din exporturile Iranului în 2025.

Similar cu modul în care invazia Rusiei în Ucraina a impulsionat investițiile în energie regenerabilă în Europa, analiștii au spus că actuala criză a petrolului ar putea fi un alt punct de cotitură pentru industria energiei curate din Asia.

„Când este vorba de o singură creștere bruscă a prețurilor într-un mediu cu inflație scăzută, oamenii o pot ignora”, a declarat Lauri Myllyvirta, analist principal și cofondator al Centrului pentru Cercetare în Domeniul Energiei și Aerului Curat. „Când apare un alt scenariu, ar putea fi un moment de genul «mă păcălește de două ori» care subliniază faptul că prețurile sunt volatile, iar conducerea unui vehicul pe benzină te expune la ele.”

China este mai bine izolată de criza energetică

În China, care își obține peste 40% din petrol din Orientul Mijlociu, trecerea către energia regenerabilă a dat roade. Având cele mai mari rezerve de petrol din lume și fiind cel mai mare generator de energie eoliană și solară, China este mai bine izolată de criza energetică decât alte națiuni asiatice.

Myllyvirta estimează că răspândirea vehiculelor electrice în China, care reprezintă aproximativ 50% din vânzările de mașini noi și aproximativ 12% din totalul vehiculelor înmatriculate, a redus consumul de petrol al țării cu aproape 10% anul trecut.

„Din perspectiva Chinei, acest scenariu este exact ceea ce le-a trecut prin minte atunci când și-au urmărit strategia de securitate energetică”, a spus el.

Zhu Zhaoyi, director executiv al Institutului de Studii din Orientul Mijlociu de la Școala de Afaceri HSBC a Universității din Peking, a declarat că criza petrolului ar putea accelera ambițiile actuale ale Chinei în materie de energie curată - în special, atingerea nivelului maxim de emisii până în 2030 și a neutralității carbonului până în 2060.

„Conducerea Chinei a mai văzut acest film înainte. De fiecare dată când există instabilitate în Orientul Mijlociu, aceasta întărește aceeași lecție: dependența de combustibilii fosili importați nu este doar dăunătoare pentru mediu, ci este o problemă de securitate națională”, a spus Zhu.

Firma de consultanță AlixPartners estimează că doar aproximativ 15 din 129 de mărci chinezești de vehicule electrice de pe piață în cursul anului 2024 vor fi viabile financiar în 2030. Analiștii se așteaptă ca cererea internă să încetinească și mai mult, pe măsură ce guvernul chinez elimină treptat subvențiile care susțin adoptarea vehiculelor electrice.

Recenta creștere a prețului petrolului ar putea oferi producătorilor auto un impuls mult necesar pe plan intern, dar aceștia vor avea în continuare nevoie de piețele externe pentru a absorbi excesul de ofertă.