Cel mai bine plătit politician din lume primește o mărire de salariu de 1 milion de dolari

Premierul din Singapore, Lawrence Wong, și soția sa, Loo Tze Lui FOTO: Getty Images

Miniștrii din Singapore se numără deja printre politicienii cel mai bine plătiți din lume, iar prim-ministrul Lawrence Wong câștigă de peste patru ori mai mult decât președintele american Donald Trump.

Acum, Wong a primit o mărire de salariu de 1 milion de dolari, după ce bogatul oraș-stat a decis să crească semnificativ salariile miniștrilor pentru prima dată în ultimii 15 ani, relatează CNN.

Anunțând marți, în parlament, majorarea salarială, liderul singaporez a declarat că ajustarea remunerației este necesară pentru a atrage talente în sectorul public, mai ales în condițiile în care diferența dintre veniturile liderilor politici și cele ale directorilor din sectorul privat s-a mărit în ultimii ani.

Pachetul salarial anual al lui Wong va crește cu aproape 64%, de la 2,2 milioane de dolari singaporezi (1,7 milioane de dolari) la 3,6 milioane de dolari singaporezi (2,8 milioane de dolari), în timp ce ceilalți miniștri vor primi majorări de până la 9%. Wong s-a angajat să doneze timp de cinci ani creșterea salarială către organizații caritabile.

Națiunea din Asia de Sud-Est și-a justificat salariile generoase acordate politicienilor prin faptul că acestea reprezintă o măsură importantă pentru combaterea corupției, care este răspândită în unele dintre țările vecine.

Singapore s-a clasat pe locul al treilea în Indicele de percepție a corupției 2025 al Transparency International, care măsoară nivelurile percepute ale corupției din sectorul public. Prin comparație, Statele Unite s-au clasat pe locul 29.

Anunțul a stârnit reacții negative pe rețelele sociale într-o țară în care salariile mari ale miniștrilor reprezintă un subiect sensibil, în condițiile în care venitul lunar median a fost anul trecut de 5.775 de dolari singaporezi (4.500 de dolari).

„Având în vedere incertitudinea economică și iminentele schimbări tehnologice care vor afecta locurile de muncă, acest anunț ar putea fi perceput ca fiind rupt de realitate sau chiar motivat de interese personale”, a declarat Eugene Tan, analist politic și profesor asociat de drept la Singapore Management University.

Tan a adăugat că, deși majoritatea singaporezilor înțeleg că salariile miniștrilor nu pot rivaliza cu veniturile de top din sectorul privat, aceștia acceptă în continuare cu dificultate, la nivel emoțional, faptul că liderii lor câștigă sume atât de mari.

Chiar și înainte de această majorare, salariul lui Wong depășea cu mult cei 400.000 de dolari acordați anual președintelui Statelor Unite înainte de impozitare și era cu mult peste venitul celui de-al doilea cel mai bine plătit lider, șeful executivului din Hong Kong, John Lee, care câștigă 719.000 de dolari.

Wong a recunoscut că este o „chestiune dificilă și încărcată emoțional”, care va fi atent analizată.

„Nu putem evita această problemă pur și simplu pentru că este dificilă din punct de vedere politic, iar aceasta nu este doar o chestiune legată de salarii”, a declarat Wong marți.

„În cele din urmă, este vorba despre dacă Singapore va continua să aibă calitatea de leadership politic de care avem nevoie pentru a ne conduce țara înainte și pentru a-i servi bine pe singaporezi în anii următori”.

Întrebată dacă dorește să ofere comentarii suplimentare, echipa lui Wong a îndrumat CNN către un raport guvernamental anterior privind această analiză.

Partidul de guvernământ al lui Wong, Partidul Acțiunii Populare (People’s Action Party), deține neîntrerupt puterea din 1959. Partidul este adesea lăudat pentru că a condus mica națiune către prosperitate economică, dar a fost și criticat pentru reprimarea disidenței.

Cu toate acestea, în 2011, creșterea costului vieții și nemulțumirea provocată de inegalități au determinat reducerea salariilor miniștrilor, după ce ponderea voturilor obținute de partid a scăzut la cel mai mic nivel înregistrat la orice alegeri generale.

Noua creștere semnificativă a salariilor se bazează pe recomandarea unui comitet independent, care folosește ca reper veniturile celor mai bine plătiți 1.000 de cetățeni singaporezi.

Ja Ian Chong, politolog la Universitatea Națională din Singapore, a declarat că nu este clar de ce salariile politicienilor ar trebui raportate la veniturile unui grup atât de restrâns de persoane cu venituri foarte mari.

„O astfel de legătură ar putea apropia perspectiva politicienilor de cea a segmentului cel mai bogat al societății singaporeze”, a spus el.

Deși cazurile de corupție în sectorul public sunt extrem de rare în Singapore, ceea ce sugerează că salariile ridicate pot contribui într-o anumită măsură la reducerea tentației de a recurge la corupție, Chong a spus că acestea „nu sunt complet infailibile”.

În 2024, fostul ministru al transporturilor, Subramaniam Iswaran, a fost condamnat la închisoare pentru că a acceptat cadouri în valoare de peste 300.000 de dolari în perioada în care ocupa funcția.

„Niveluri foarte ridicate de remunerare pot diminua componenta de serviciu public asociată ocupării unei funcții politice, care ar trebui să fie esențială pentru oficialii aleși”, a adăugat Chong.