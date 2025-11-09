Cel mai lung shutdown guvernamental din istoria SUA ar putea să se încheie. Democrații ar fi dispuși să cedeze în fața lui Donald Trump

Mai mulți senatori democrați ar fi dispuși să voteze pentru redeschiderea guvernului american, în schimbul unor concesii cheie din partea Casei Albe, un semnal că e posibil să se ajungă la un acord după cel mai lung shutdown guvernamental din istoria Statelor Unite, relatează CNN.

Acordul între republicani și democrați pentru redeschiderea guvernului ar urma să includă o măsură specială pentru extinderea finanțării activității guvernamentale până în ianuarie.

Totuși, democrații ar fi dispuși să cedeze principala lor revendicare – reactivarea subvențiilor pentru sistemul de sănătate ACA (Obamacare) – cea căreia i s-au opus constant republicanii și Donald Trump. În absența acestor subvenții, costurile lunare ale asiguraților (așa-zisele premiums – n. red.) ar urma să crească dramatic. Republicanii au refuzat să accepte prelungirea subvențiilor.

În acest moment, pare că democrații ar fi dispuși să cedeze și să redeschidă guvernul fără ca aceste subvenții cruciale pentru un număr mare de americani să fie incluse în buget.

Conform sursei citate de CNN, democrații recunoc că opoziția lui Donald Trump față de extinderea subvențiilor ACA blochează orice șansă de a ajunge la un acord, așa că unii dintre ei ar fi de acord să voteze pentru redeschiderea guvernului pentru a opri criza.

Totuși, există un număr de probleme care trebuie rezolvate între democrație și administrație – printre ele cerința democraților ca Trump să-i reangajaeze pe lucrătorii federali concediați.

Două surse au declarat pentru CNN că unele concedieri ar putea fi „anulate”. Este încă neclar când ar putea să aibă loc votul pentru redeschidere guvernului – liderul majorității republicane, John Thune, a sugerat că el ar putea să aibă loc chiar duminică.

Opt voturi democrate ar fi necesare în Senat pentru ca legea finanțării să treacă, însă ea ar trebui reaprobată în Camera Reprezentanților, înainte de a ajunge la Trump pentru promulgare. Astfel, shutdown-ul ar urma să mai dureze cel puțin câteva zile, chiar dacă se ajunge la un acord.