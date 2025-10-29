Cel mai nou film de pe Netflix a provocat furie la Pentagon. "A House of Dynamite" imaginează un eșec al scutului anti-rachetă al SUA

Filmul „A House of Dynamite”, care prezintă reacţia de apărare eşuată a Americii la un atac nuclear, a stârnit furia Pentagonului. Sursa foto: captură Antena 3 CNN / Netflix

Filmul „A House of Dynamite”, de pe Netflix, imaginează răspunsul la un atac nuclear iminent asupra Statelor Unite, în contextul în care sistemul lor de apărare antirachetă eșuează, ceea ce a provocat nemulțumiri la Pentagon. "Am prezentat doar adevărul", a reacţionat regizoarea Kathryn Bigelow, conform Hollywood Reporter.

Pentagonul este nemulțumit de modul în care Kathryn Bigelow descrie sistemul de apărare antirachetă al Statelor Unite în noul ei film de pe Netflix, „A House of Dynamite”. Thrillerul urmărește cele 18 minute care urmează lansării unei rachete nucleare asupra SUA, în timp ce oficialii se întrec în a stabili cine este responsabil și cum să răspundă.

La un moment dat în film, secretarul apărării, interpretat de Jared Harris, se plânge că actualele sisteme de apărare antirachetă au doar 50% șanse de a intercepta o rachetă, în ciuda prețului lor de 50 de miliarde de dolari, descrie acțiunea Independent.co.ok.

Într-un memorandum intern al Agenției de Apărare Antirachetă (MDA), obținut de Bloomberg și datat 16 octombrie, agenția afirmă că, deși filmul „subliniază faptul că descurajarea poate eșua, ceea ce întărește necesitatea unui sistem activ de apărare antirachetă națională”, reprezentarea sa fictivă minimizează, de asemenea, capacitățile SUA.

„Interceptorii fictivi din film își ratează ținta și înțelegem că acest lucru este menit să fie o parte captivantă a dramei destinate divertismentului publicului”, dar rezultatele testelor din lumea reală „spun o poveste cu totul diferită”, se arată în memorandum.

Ce şanse de interceptare ar avea sistemele americane

Un alt personaj din film, consilierul adjunct pentru securitate națională, interpretat de Gabriel Basso, estimează cifra la 61%. „Aceasta se bazează pe date din teste controlate”, a declarat scenaristul filmului, Noah Oppenheim, pentru The Atlantic.

„Deci, vă puteți imagina, acestea sunt în cele mai bune circumstanțe. Mulți dintre oamenii cu care am vorbit au considerat că 61% sunt foarte generoși în ceea ce privește sistemul pe care îl avem. După cum menționăm în film, există mai puțin de 50 de astfel de interceptări terestre în arsenalul nostru, așa că, chiar dacă ar funcționa perfect, nu avem o mulțime de ele disponibile pentru utilizare.”

Reacţia Pentagonului

Într-o declarație pentru Bloomberg News, Pentagonul a declarat că nu a fost consultat cu privire la film, care „nu reflectă opiniile sau prioritățile acestei administrații”. Acesta a precizat că sistemul „rămâne o componentă esențială a strategiei noastre naționale de apărare, asigurând siguranța și securitatea poporului american și a aliaților noștri”.

Răspunsul regizoarei Kathryn Bigelow

Regizoarea premiată cu Oscar a discutat cu The Hollywood Reporter, alături de scenaristul Noah Oppenheim, despre succesul instantaneu al filmului pe Netflix. Kathryn Bigelow a răspuns criticilor Pentagonului: „Eu doar spun adevărul”.

"Pur și simplu spun adevărul. Totul se rezumă la realism și autenticitate. La fel și cu Zero Dark Thirty și la fel și cu Hurt Locker — chiar dacă Hurt Locker a fost evident o operă de ficțiune, iar aceasta este o operă de ficțiune.

Pentru mine, acestea sunt lucrări care se bazează puternic pe realism. Inviti un public, să zicem, pe platforma de luptă a STRATCOM. Acesta este un loc care nu este ușor accesibil, așa că vrei să fie autentic și sincer. Acesta este scopul meu și cred că l-am atins.

"Am tendința să încep filmele cu o întrebare, sau cu siguranță am făcut-o recent. Cu Hurt Locker, întrebarea era: Care este metodologia insurecției din Irak și a celei mai sângeroase părți a războiului? În Zero Dark Thirty, de ce a durat 10 ani să-l găsim pe Osama Bin Laden? În acesta, filmul în sine pune o întrebare la care apoi îi oferă publicului oportunitatea de a răspunde", a spus Kathryn Bigelow.

"Kathryn și cu mine ne-am dorit ca filmul să invite publicul să se lase mai încântat la final, fără să ofere cuiva o ușurință sau să încheie filmul cu o plecăciune.

Am vrut să instigăm reflecția și conversația și amândoi îi mulțumim mult celor de la Netflix pentru că i-a permis lui Kathryn să facă filmul pe care și l-a imaginat de la bun început. Având în vedere că finalul îi determină pe oameni să vorbească mai mult despre acest subiect, este exact ceea ce speram", a afirmat şi scenaristul Noah Oppenheim.