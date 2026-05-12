Cel mai nou scandal de corupție din Ucraina pune în pericol efortul lui Volodimir Zelenski de a obține o aderare „rapidă” la UE

5 minute de citit Publicat la 21:30 12 Mai 2026 Modificat la 21:30 12 Mai 2026

Chiar în momentul în care președintele Ucrainei face un nou efort concertat pentru a obține o aderare rapidă la Uniunea Europeană a țării sale, un nou scandal exploziv de corupție mătură scena politică de la Kiev și pune în pericol șansele țării de a obține un consens pe tema aderării, relatează Politico.

Luni, procurorii l-au pus sub acuzare pe Andri Iermak, fostul șef de cabinet al lui Zelenski și unul dintre cei mai importanți aliați ai săi, pentru acuzații de corupție și spălare de bani.

Într-un mesaj oficial recent, parchetul anti-corupție din Ucraina, NABU, și procuratura specializată anti-corupție l-au deschis pe Iermak ca fiind membru al unei „grupări de infracționalitate organizată implicată în spălarea a 8,9 milioane de euro”.

Anunțul vine după ce mai multe stenograme ale unor conversații telefonice au fost scurse în presă – ele implică mai mulți oficiali importanți și asociați ai lui Zelenski în scheme de corupție și influență în domeniile energiei și apărării și în cazulo unei recent naționalizate bănci.

Opoziția atacă

„Am așteptat ca asta să se întâmple”, spune Oleksii Goncearenko, unul dintre parlamentarii ucraineni de opoziție care au obținut și publicat stenogramele.

„Cred că organismele anti-corupție au decis să acționeze după publicarea stenogramelor”, a adăugat el. Goncearenko este membru al partidului „Solidaritatea”, o formațiune pro-europeană, liberal-conservatoare, condusă de fostul președinte Petro Poroșenko.

Scandalul, a declarat Poroșenko, are implicații importante pentru Ucraina.

„Din păcate, scandalurile de corupție de acest fel în vreme de război creează probleme serioase pentru țară. Ele subminează capacitățile de apărare, ne periclitează reputația internațională și cu siguranță nu ne ajută cu integrarea europeană”.

Toți cei puși sub acuzare în scandalul de corupție au negat că ar fi vinovați, fie public, fie în timpul audierilor preliminare din instanță, fie prin intermediul avocaților lor. Vorbind cu reporterii la Kiev, luni, Iermak a spus: „Când ancheta se va încheia, voi face comentarii. Nu am vile, am doar un apartament și o mașină, pe care le vedeți”.

Într-o conversație pe WhatsApp, luni, Dmitro Litvin, consilier al lui Zelenski, le-a spus reporterilor: „Ancheta este încă în desfășurare, așa că este prea devreme pentru a face evaluări”.

Unii parlamentari, inclusiv membri ai partidului de guvernământ al lui Zelenski, Slujitorul Poporului, au susținut că anchetele arată pur și simplu că sistemul funcționează.

„Partenerii văd că Ucraina are un sistem anticorupție independent, care își îndeplinește funcția”, a declarat, pentru Reuters, Oleksandr Merejko, șeful comisiei parlamentare pentru afaceri externe.

Scandalul a izbucnit în noiembrie, când agențiile anticorupție ale Ucrainei au dezvăluit că investigau un presupus plan de obținere a aproximativ 100 de milioane de dolari sub formă de comisioane ilegale din sectorul energetic al Ucrainei și de la monopolul nuclear de stat Energoatom.

Scandalul din jurul lui Iermak durează deja de mult timp

Dezvăluirea l-a obligat pe Zelenski să îl forțeze pe Iermak să demisioneze, după ce anchetatorii anticorupție au percheziționat locuința influentului consilier, care, până la căderea sa, era văzut de mulți drept aproape un co-președinte.

Furia provocată de dezvăluiri a declanșat, de asemenea, plecarea grăbită în Israel a lui Timur Mindici, coproprietarul companiei de producție cinematografică a lui Zelenski, care exercita o influență considerabilă asupra guvernului, inclusiv asupra persoanelor care urmau să fie numite în funcții.

Mindici a fost pus sub acuzare împreună cu alte opt persoane, printre care foștii miniștri Gherman Galușcenko și Oleksii Cernîșov. Procurorii susțin că Galușcenko a ajutat la spălarea comisioanelor ilegale și a ascuns milioane în bănci offshore. Potrivit NABU, el a fost arestat în timp ce încerca să fugă din țară.

Conversațiile scurse în presă arată cum un grup restrâns de la Kiev a transformat apărarea țării într-o afacere profitabilă, a scris Iulia Mendel, fostă consilieră a lui Zelenski devenită critică a acestuia, într-o postare pe Substack.

„Ele expun un sistem paralel de influență, fluxuri de bani gheață și protejare a activelor, care funcționează alături de organizațiile guvernamentale din vreme de război — și, uneori, chiar în interiorul lor”, a spus ea. „O țară care rezistă eroic agresiunii imperiale nu ar trebui să își vadă conducerea din vreme de război degenerând tocmai în cleptocrația post-sovietică de care pretinde că încearcă să scape”.

Parlamentarii opoziției pun acum întrebări mai apăsat despre ce ar fi putut ști Zelenski — sau ce ar fi trebuit să știe — despre presupusele scheme de comisioane ilegale și traficul de influență profitabil aflate chiar în inima guvernului său.

Marți, directorul NABU, Semen Krivonos, a spus că Zelenski însuși nu a făcut obiectul niciunei anchete. Un președinte ucrainean în funcție nu poate fi investigat legal de agențiile de aplicare a legii.

Iaroslav Iurcișin, parlamentar al partidului de opoziție Holos, a spus că este îngrijorător faptul că Zelenski a rămas rezervat în privința presupusei implicări a unora dintre cei mai apropiați consilieri ai săi în cazurile de corupție.

„Îmi este greu să cred că nu avea informații despre ce făceau apropiații săi și despre ce se întâmpla, dar poate că, din cauza războiului, nu a acordat suficientă atenție sau a simțit că trebuie să treacă peste acest lucru în timp ce conducea războiul”, a spus Iurcișin.

Goncearenko, parlamentarul care a obținut stenogramele, a remarcat referirile din înregistrări la „Vova” — o formă scurtă a numelui Volodimir — și faptul că era important pentru cei implicați în presupusa schemă ca acesta să rămână șef al statului.

„Este posibil să nu fi știut despre unele dintre aceste scheme de corupție?”, a spus Goncearenko. „Nu știu răspunsul”. „Dar vă pot spune că Zelenski este foarte înclinat spre „micromanagement”. Așa că este greu de imaginat că nu știa ce făceau Mindici, Cernișov și acum, presupus, Iermak”.

Ancheta continuă

Goncearenko, care conduce o comisie parlamentară de anchetă privind corupția, a spus că i-a chemat pe unii dintre foștii consilieri ai lui Zelenski să se prezinte în fața comisiei. „Vrem să îi interogăm. Asta vom face miercuri”, a spus el.

Apărătorii lui Zelenski susțin că nu există dovezi directe care să îl lege pe președinte de presupuse fapte ilegale, dar critici precum Mendel sunt sceptici.

„Tiparul sugerează un lider care fie tolerează, fie este izolat de o curte de loialiști și de figuri apropiate de oligarhi, care tratează resursele și funcțiile statului ca pe propriile fiefuri personale”, a spus ea.

Scandalul izbucnește exact în momentul în care Ucraina încearcă să obțină o aderare accelerată la UE. Zelenski a cerut ca țara să fie admisă anul viitor, un obiectiv pe care liderii blocului l-au calificat deja drept nerealist, având în vedere criteriile — inclusiv cele privind corupția — pe care guvernul de la Kiev va trebui să le îndeplinească înainte de a putea adera la UE.

„Este o întrebare bună”, a spus Goncearenko. „Dintr-un punct de vedere, într-adevăr, nu ajută să existe acuzații de corupție la nivel înalt și acuzații împotriva celor mai apropiați oameni ai președintelui”.

„Dar, în același timp, arată că organismele noastre anticorupție sunt cu adevărat independente și pot urmări penal, ceea ce ne face foarte diferiți de Rusia sau Belarus”, a adăugat el. „Așadar, arată că sistemul nostru anticorupție funcționează”.

În cele din urmă, a adăugat el, verdictul va depinde de modul în care țara gestionează cazurile, mai ales pe cele aflate cel mai aproape de președinte.

„Întrebarea acum este ce va urma și cum va evolua situația”, a spus el.