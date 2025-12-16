Cel mai vechi dictator din Europa spune că Nicolas Maduro este binevenit în țara sa: „Ușile sunt deschise”

Surse cu legături la Caracas spun că Maduro și apropiații săi nu iau în serios amenințările militare ale SUA. Foto: Hepta

Preşedintele belarus Aleksandr Lukaşenko, cel mai vechi dictator din Europa, a declarat într-un interviu pentru media americană Newsmax de luni că preşedintele venezuelean Nicolas Maduro este binevenit să vină în Belarus dacă va renunţa la funcţie, dar a precizat că nu a avut nicio astfel de discuţie cu Maduro, relatează Reuters, potrivit Agerpres.

Lukaşenko este un aliat apropiat al preşedintelui rus Vladimir Putin. Tensiunile sunt mari între guvernele din SUA şi Venezuela, cu o concentrare pe scară mare a armatei americane în sudul Caraibilor, lovituri americane asupra unor ambarcaţiuni suspectate de trafic de droguri şi comentarii din partea preşedintelui american că operaţiuni la sol ar putea începe curând în Venezuela.

Guvernul venezuelean a afirmat că SUA încearcă să schimbe regimul politic de la Caracas pentru a pune mâna pe marile rezerve de petrol ale ţării.

În interviul său pentru Newsmax, Lukaşenko a declarat că Belarus şi Venezuela au o relaţie de lungă durată şi că Maduro este binevenit la Minsk dacă doreşte.

„Maduro nu a fost niciodată un duşman sau un adversar pentru noi. Dacă vrea să vină în Belarus, uşile sunt deschise pentru el”, a afirmat Lukaşenko, potrivit unor extrase din interviu publicate pe canalul de Tegram Pul Pervogo, care este asociat administraţiei prezidenţiale.

„Dar, permiteţi-mi să vă spun cu onestitate, acest lucru nu a fost discutat niciodată. Maduro nu este genul de persoană care pleacă sau fuge. Este un tip dur”, a declarat Lukaşenko.

Lukașenko l-a descris pe preşedintele Venezuelei drept „un bărbat decent, rezonabil, cu care poţi ajunge la un acord”

El a precizat că ar fi încântat să discute chestiunea Venezuelei şi alte subiecte în convorbirile cu Trump.

„Sunt absolut convins că toate chestiunile, toate dorinţele SUA pot fi rezolvate astăzi într-o manieră paşnică. Cred că în viitorul apropiat vom putea discuta această chestiune cu Donald Trump. I-aş spune multe lucruri interesante. Un război nu ar duce la nimic”, a apreciat Lukaşenko.

Un război cu Venezuela, a spus Lukaşenko, ar fi „un al doilea Vietnam. Aveţi nevoie de acest lucru? Nu aveţi. Deci nu este nevoie să se ajungă la război. Puteţi ajunge la un acord”, a opinat el.

Lukaşenko susţine că un conflict cu Venezuela ar face ca toţi cetăţenii ţării să se unească în sprijinul pentru Maduro.

El l-a descris pe preşedintele Venezuelei drept „un bărbat decent, rezonabil, cu care poţi ajunge la un acord” şi a pus sub semnul îndoielii afirmaţiile lui Trump privind un uriaş aflux de droguri din Venezuela. Belarusul conduce lupta împotriva traficului de droguri din Asia în Europa de Vest, a spus el, precizând pe de altă parte că nu mai este dispus că protejeze Europa dacă înăspreşte sancţiunile din cauza nerespectării drepturilor omului şi a sprijinului guvernului de la Minsk pentru războiul Rusiei în Ucraina.

„Ei mă sufocă şi eu ar trebui să-i protejez de droguri? Acelaşi lucru este valabil pentru voi - nu ar trebui să sufocaţi Venezuela. Ar trebui să găsiţi un compromis. Nu cred că un asemenea volum de droguri intră în SUA din Venezuela. Nu-l cred pe Trump în chestiunea asta. Maduro nu este un dependent de droguri. Asta ştiu cu siguranţă”, a mai afirmat Aleksandr Lukaşenko.