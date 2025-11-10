Centrala Nucleară Doel, din Belgia, a fost survolată de trei drone suspecte. Autoritățile suspectează activități de spionaj

Trei drone neidentificate au fost observate zburând, duminică, deasupra centralei nucleare belgiene Doel, lângă Anvers. Survolurile anterioare ale dronelor în Belgia au fost suspectate drept activități de spionaj, conform Kyiv Post.

Trei drone neidentificate au fost detectate duminică, 9 noiembrie, zburând deasupra centralei nucleare belgiene Doel. Potrivit Deutsche Welle, incidentul a avut loc în apropierea orașului Anvers, unde se află centrala Doel. Un purtător de cuvânt al Engie, compania care operează instalația, a confirmat observațiile duminică seara târziu.

Incidentul nu a avut niciun impact asupra funcționării centralei, iar autoritățile au fost informate, a declarat reprezentantul Engie.

Serviciile locale de aplicare a legii și de securitate investighează circumstanțele activității dronelor.

Săptămâna trecută, Kyiv Post a relatat că armata belgiană a primit ordin să doboare orice dronă neidentificată care zboară deasupra bazelor sale militare, după trei nopți consecutive de încălcări ale spațiului aerian, a declarat luni șeful Apărării, Frederik Vansina.

Marea Britanie ajută Belgia cu experţi şi echipamente

Marea Britanie oferă sprijin militar Belgiei după ce în spațiul aerian al acestei ţări au fost observate drone suspecte, a declarat noul șef al Statului Major al Apărării Richard Knighton a declarat că omologul său belgian a solicitat asistență la începutul acestei săptămâni și că echipamentele și personalul sunt pe drum. Principalul aeroport al Belgiei, Zavantem, a fost forțat să se închidă temporar, joi seară, după ce dronele au fost observate în apropiere. Acestea au fost observate și în alte locații, inclusiv într-o bază militară.

Ministrul german al apărării, Boris Pistorius, a transmis că apariţiile repetate ale unor drone suspecte deasupra Belgiei au fost „probabil legate de discuţiile privind utilizarea activelor rusești înghețate deținute de Belgia" pentru finanțarea unor împrumuturi către Ucraina. 183 de miliarde de euro din activele băncii centrale rusești sunt în Belgia.