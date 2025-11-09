Marea Britanie ajută Belgia cu experţi şi echipamente după apariţia unor drone suspecte la Bruxelles şi la o bază militară

1 minut de citit Publicat la 15:02 09 Noi 2025 Modificat la 15:02 09 Noi 2025

Marea Britanie oferă sprijin militar Belgiei după ce în spațiul aerian al acestei ţări au fost observate drone suspecte. Sursa: Profimedia Images

Marea Britanie oferă sprijin militar Belgiei după ce în spațiul aerian al acestei ţări au fost observate drone suspecte, a declarat noul șef al Statului Major al Apărării, conform BBC.

Richard Knighton a declarat că omologul său belgian a solicitat asistență la începutul acestei săptămâni și că echipamentele și personalul sunt pe drum. Principalul aeroport al Belgiei, Zavantem, a fost forțat să se închidă temporar, joi seară, după ce dronele au fost observate în apropiere. Acestea au fost observate și în alte locații, inclusiv într-o bază militară.

Richard Knighton a declarat că nu se știe cu siguranță dacă incursiunile pot fi atribuite Rusiei, dar a adăugat că este „plauzibil” ca acestea să fi fost orchestrate de Moscova.

Într-o declarație, secretarul Apărării, John Healey, a declarat: „Pe măsură ce amenințările hibride se intensifică, puterea noastră constă în alianțele noastre și în hotărârea noastră colectivă de a apăra, descuraja și proteja infrastructura critică și spațiul nostru aerian”.

Cum este ajutată Belgia de UK

Alături de aliații NATO, el a adăugat că Marea Britanie va ajuta Belgia „furnizându-ne echipamentul și capacitățile”, despre care a spus că sunt deja desfășurate. Vineri, Ministerul german al Apărării a declarat că va sprijini Belgia cu măsuri anti-drone, în urma unei solicitări din partea Bruxelles-ului.

Aproximativ 3.000 de pasageri ai Brussels Airlines au fost afectați de perturbări, iar compania aeriană a declarat că se confruntă cu „costuri considerabile” din cauza anulării sau deturnării a zeci de zboruri.

Germania suspectează Rusia

Ministrul german al apărării, Boris Pistorius, a transmis că apariţiile repetate ale unor drone suspecte deasupra Belgiei au fost „probabil legate de discuţiile privind utilizarea activelor rusești înghețate deținute de Belgia" pentru finanțarea unor împrumuturi către Ucraina. 183 de miliarde de euro din activele băncii centrale rusești sunt în Belgia.

Pistorius a mai avertizat că Rusia continuă să încerce să „semene îndoieli, să ne divizeze și să influențeze alegerile” și că „acestea nu mai sunt scenarii abstracte”, deoarece Rusia „nu va ceda în încercarea sa de a redesena forțat granițele”.