Publicat la 19:57 07 Noi 2025

Germania a găsit o legătură între dronele suspecte apărute la aeroporturile din Belgia şi utilizarea activelor rusești înghețate. FOTO: Hepta

Ministrul german al apărării, Boris Pistorius, a transmis că apariţiile repetate ale unor drone suspecte deasupra Belgiei au fost „probabil legate de discuţiile privind utilizarea activelor rusești înghețate deținute de Belgia" pentru finanțarea unor împrumuturi către Ucraina. 183 de miliarde de euro din activele băncii centrale rusești sunt în Belgia, potrivit The Guardian.

Pistorius a mai avertizat că Rusia continuă să încerce să „semene îndoieli, să ne divizeze și să influențeze alegerile” și că „acestea nu mai sunt scenarii abstracte”, deoarece Rusia „nu va ceda în încercarea sa de a redesena forțat granițele”.

Liderii UE n-au ajuns la un acord

Luna trecută, liderii UE nu au reușit să ajungă la un acord asupra împrumutului de 140 de miliarde de euro pentru reparații pentru Ucraina, care urma să fie garantat prin active rusești înghețate.

Liderii au nevoie de acordul Belgiei, unde sunt depozitaţi 183 de miliarde de euro din activele băncii centrale rusești la Euroclear - 86% din totalul activelor statului rus din UE și două treimi din totalul mondial.

Cum poate fi garantat numerarul

Prim-ministrul Belgiei, Bart De Wever, a declarat luna trecută că cea mai mare problemă este cum să garanteze că numerarul este disponibil imediat dacă ceva nu merge bine.

„Dacă vreți să faceți asta, va trebui să o facem cu toții împreună. Vrem garanții că, dacă banii trebuie rambursați, fiecare stat membru va contribui. Consecințele nu pot fi doar pentru Belgia”, a spus el.

Întrebat despre progresul discuțiilor cu Belgia, purtătorul de cuvânt adjunct al Comisiei, Olof Gill, a declarat că „nu există nicio actualizare privind calendarul”, dar ramura executivă a UE „urmărește să prezinte opțiunile cât mai curând posibil, în vederea luării unor decizii la Consiliul European din decembrie”.

Belgia înființează un centru național de securitate aeriană

Belgia a convocat joi o ședință a Consiliului Național de Securitate, după ce mai multe drone au fost observate deasupra bazelor militare și a aeroporturilor, provocând întreruperi și devieri ale zborurilor de pe aeroportul principal din Bruxelles.

Pentru a combate această amenințare, autoritățile iau în considerare înființarea unui centru de supraveghere a spațiului aerian, precum și introducerea obligativității de înregistrare a dronelor.