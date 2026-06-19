„Cernobîlul zburător” nu are întâmplător „Cernobîl” în nume: Militarii ruși care operează racheta, expuși la „risc enorm” de radiații

3 minute de citit Publicat la 23:27 19 Iun 2026 Modificat la 23:37 19 Iun 2026

Rușii spun că „Cernobîlul zburător” nu poate fi interceptat de niciun sistem antirachetă din prezent. Foto: Profimedia Images

Noua rachetă rusească de croazieră cu propulsie nucleară Burevestnik emite radiații periculoase în timpul lansării și zborului, ceea ce reprezintă un „risc enorm” pentru militarii și operatorii ruși din zonele site-urilor de lansare a acestei arme, conform unui studiu realizat de doi oameni de știință de la Massachusetts Institute of Technology (MIT) din SUA, informează The Moscow Times. Burevestnik face parte din așa-numitele „arme minune” ale Rusiei, lăudate de Vladimir Putin, dar care a primit, în același timp, din partea experților occidentali, porecla de „Cernobîlul zburător”.

Conform analizei făcute de specialiștii de la MIT, racheta Burevestnik este astfel proiectată încât emite radiații în timpul zborului. Astfel, deoarece racheta are practic propulsie nucleară, ea emite cantități „mari” de izotopi radioactivi de argon, krypton și carbon, a declarat pentru publicația NPR Jake Hekla, profesor în cadrul Departamentului de Știință și Inginerie Nucleară de la MIT și unul din autorii studiului.

Mai mult, reactorul nuclear al rachetei poate elibera și mai multe substanțe radioactive, în timpul unui zbor de mai multe ore, au avertizat specialiștii americani.

Vladimir Putin a anunțat în octombrie 2025 că Rusia a testat cu succes racheta de croazieră intercontinentală cu propulsie nucleară Burevestnik, supranumită de experții occidentali „Cernobîlul zburător”, informează Moscow Times.

„Este cu adevărat o armă unică, nicio altă țară nu are în dotare așa ceva”, a spus Putin, în cadrul unei vizite efectuate la o bază militară rusă.

Șeful statului major al armatei ruse, Valeri Gherasimov i-a raportat lui Putin că testul a avut loc marți, 21 octombrie. În cadrul testului, racheta a Burevestnik a traversat 14.000 de kilometri în aproximativ 15 ore.

„Este o armă inutilă”, a declarat Jeffrey Lewis, cercetător la Middlebury College, specializat în studiul rachetelor și sistemelor de rachete.

Afirmația privind „inutilitatea” Burevestnikului a fost confirmată și de cercetătorul MIT, Jake Hekla.

„Este extrem de scumpă și foarte periculoasă”, a spus Hekla despre racheta de croazieră intercontinentală rusească, cu propulsie nucleară.

Jake Hekla și colegul său de proiect, Scott Kemp, cercetător în domeniul aeronauticii la MIT, au realizat un model trimidensional al rachetei.

Concluzia: Burevestnik seamănă mult cu o rachetă de croazieră convențională, cu viteză subsonică, de circa 8-900 de kilometri pe oră.

Racheta Burevestnik este numită și SSC-X-9 „Skyfall”, în codificarea NATO.

„Aproape sigur, racheta folosește un sistem de propulsie nucleară, cu ciclu direct, care cel mai probabil alimentează un motor turbojet".

Aceasta înseamnă că reactorul funcționează cu așa-numitul ciclu direct, prin trecerea aerului din atmosferă direct prin reactorul cu combustibil nuclear, de unde aerul încălzit este apoi expulzat la viteză mare prin duza de evacuare ale motorului.

Și aici se află o problemă serioasă, spune Hekla: „Cu un astfel de ciclu direct, gazele evacuate conțin probabil o cantitate mare de substanțe radioactive".

Lewis numește Burevestnik-ul „un adevărat dezastru ecologic”. Potrivit lui, reactorul reprezintă și un pericol uriaș pentru personalul militar care va trebui să lucreze cu el.

Vladimir Putin a spus că această rachetă este „invincibilă” în fața sistemelor actuale și viitoare de apărare antirachetă, având o rază de acțiune aproape nelimitată și o traiectorie de zbor imprevizibilă. De asemenea, ar fi capabilă să evite sistemele de apărare ale Statelor Unite.

„Astăzi, doborâm regulat rachete de croazieră și nu există niciun motiv să credem că aceasta va fi mult mai dificilă de gestionat”, a spus cercetătorul american Jake Hekla, care a adăugat că, deși Burevestnik are or ază de acțiune mult pestea cea a unei rachete de croazieră convenționale, asta nu înseamnă că va fi dificil de interceptat.

De ce „superarma” lui Putin e numită „Cernobîlul zburător”

Racheta face parte din așa-numitele „superarme” ale Rusiei, prezentate de Putin în 2018: Burevestnik, rachetele hipersonice Avangarde, Zirkon și Kinjal, „Torpila Apocalipsei” Poseidon și racheta nucleară balistică „Satan”.

Experții militari occidentali au poreclit racheta „Cernobîlul zburător”, după ce arma s-a dovedit până acum mai periculoasă pentru ruși, în urma mai multor teste ratate și a unui accident în care și-au pierdut viața cinci cercetători.

În perioada noiembrie 2017 - februarie 2018, au avut loc patru teste eșuate ale rachetei Burevestnik. Toate rachetele s-au prăbușit la puțin timp după lansare, conform unor rapoarte ale serviciilor de informații ale SUA.

Cel mai mediatizat eșec al „Cernobîlului zburător” a fost în august 2019, când cinci angajați ai agenției Rosatom au murit într-o explozie produsă la baza militară Pankovo. În urma acestui accident s-a constatat o creștere a nivelului radiaților în zonă: medicii care au tratat victimele accidentului au fost trimişi la Moscova pentru examinare medicală.