Un cerșetor român, care a impresionat Franța, plânge de bucurie: a primit o casă în dar

Ion-Nelu Gioroiu, cunoscut de întreaga Franță ca Jojo, a cucerit pe toată lumea. Până nu demult, era un om al străzii, care își câștiga traiul vânzând reviste și dormea ​​pe scările Muzeului de Artă Modernă și Contemporană din Nisa.

În octombrie anul trecut, furtuna ”Alex” făcea ravagii în Alpes-Maritimes. Mulții oameni au pierdut tot ce aveau, unii chiar și viața. Înduioșat de drama francezilor, cerșetorul român a contactat o asociație, cu intenția de a da o mână de ajutor.

Toate economiile sale ajungeau la 150 de euro, dar nu a ezitat în a le dona celor afectați. Cazul său a fost cunoscut în întreaga țară după ce reprezentanții Solidarite 06 au distribuit povestea pe rețelele de socializare.

Informațiile au fost preluate și de presa din Franța, iar românul a ajuns în inimile tuturor. Autoritățile din Nisa au aflat și ele de cazul lui.

Pierre-Paul Leonelli, adjunct al orașului Nisa, a transmis pe Twitter că dorește să-l ajute pe român, imediat ce a aflat de isprava acestuia. În scurt timp, acesta a primit un loc de muncă la serviciul de curățenie al orașului.

L’histoire de Jojo me touche et cette solidarité exceptionnelle dont il fait preuve me touche encore plus . Avec @cestrosi nous souhaitons lui tendre la main en lui proposant un emploi à la @VilledeNice pic.twitter.com/hXsfiAs7Pp