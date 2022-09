Gest neașteptat al lui Charles în prima zi a sa ca rege, la Londra

Charles a venit din Scoția, de la castelul Balmoral, unde a petrecut noaptea după decesul mamei sale, regina Elisabeta a II-a.

El a aterizat la o bază militară din Londra a Royal Air Force după un zbor de circa o oră și jumătate.

În jurul orei 16, ora României, regele a cerut coloanei motorizate să se oprească pentru a interacționa cu mulțimea adunată în fața Palatului Buckingham.

Alături de soția sa, Camilla, Charles petrecut mai multe minute în mijlocul oamenilor și a dat mâna cu zeci de persoane, în timp ce acestea strigau "God save the King", "We are sorry" sau "God bless Her" ('Doamne, mântuiește-l pe Rege', 'Ne pare rău', 'Dumnezeu s-o binecuvânteze').

După multe alte minute în care au parcurs drumul decorat cu buchete de flori aduse de cetățeni în memoria reginei, Charles și Camilla au intrat pe poarta palatului.