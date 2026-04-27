China a blocat preluarea sistemului avansat de AI Manus de către Meta, în urma unei tranzacții de 2 miliarde de dolari

1 minut de citit Publicat la 12:46 27 Apr 2026 Modificat la 12:46 27 Apr 2026

Meta a integrat deja Manus în unele dintre instrumentele sale. FOTO: Profimedia Images

China a blocat achiziția de către Meta a platformei de inteligență artificială Manus, în valoare de 2 miliarde de dolari, în contextul în care Washingtonul și Beijingul se luptă pentru dominația asupra acestei tehnologii, potrivit Financial Times.

După ce au investigat dacă acordul a încălcat regulile de investiții ale Beijingului, autoritățile de reglementare chineze au declarat luni într-un comunicat că le-au spus părților implicate să anuleze achiziția.

Aceștia au declarat că vor interzice „investițiile străine” în Manus și, în conformitate cu legea, „au solicitat părților relevante să anuleze tranzacția de achiziție”.

Decizia luată de Beijing vine înaintea unei întâlniri cheie care ar urma să aibă loc luna viitoare între președintele SUA, Donald Trump, și omologul său chinez, Xi Jinping, când vor încerca să ajungă la un acord pentru a atenua tensiunile de lungă durată privind comerțul.

Orice derulare ar fi complexă, deoarece Meta a integrat deja Manus în unele dintre instrumentele sale, a relatat FT.

Manus a fost fondată în China, dar anul trecut și-a mutat sediul central și echipa principală la Singapore în urma unei runde de finanțare conduse de o firmă de capital de risc din SUA. Ulterior a fost cumpărată de Meta.

De atunci, mai multe autorități de reglementare chineze au revizuit tranzacția, inclusiv Comisia Națională pentru Dezvoltare și Reformă, Ministerul Comerțului și organismul de supraveghere antitrust din China.

Beijingul a numit anterior achiziția o încercare „conspirativă” de a goli baza tehnologică a țării.

Oficialii examinaseră acordul folosind o serie de instrumente, de la reguli de control al exporturilor la investiții străine și legi privind concurența, au declarat sursele.

În martie, Beijingul a restricționat părăsirea țării de către doi cofondatori ai Manus în timp ce acordul era revizuit.

Meta nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii. Grupul tehnologic american a declarat anterior că tranzacția a respectat pe deplin legislația aplicabilă și a spus că anticipează o soluție adecvată la anchetele Beijingului.