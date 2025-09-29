China a condamnat la moarte 11 persoane care fac parte din aceeași familie

Un tribunal chinez a condamnat la moarte 11 membri ai unei familii care coordona centre infracționale în Myanmar FOTO: CCTV

Un tribunal chinez a condamnat la moarte 11 membri ai unei familii care coordona centre infracționale în Myanmar, conform presei de stat din China.

Zeci de membri ai familiei Ming au fost găsiți vinovați pentru desfășurarea unor activități criminale, mulți primind pedepse grele cu închisoarea.

Familia Ming lucra pentru unul dintre cele patru clanuri care controlau orașul liniștit Laukkai din Myanmar, aproape de granița cu China, transformându-l într-un centru pentru jocuri de noroc, droguri și înșelăciuni, relatează BBC.

Myanmar a intervenit în cele din urmă, arestând mulți membri ai acestor clanuri în 2023 și predându-i autorităților chineze.

În total, 39 de membri ai familiei Ming au fost condamnați luni în orașul Wenzhou, din estul Chinei, conform unui raport al postului de stat CCTV.

Pe lângă cei 11 condamnați la moarte, alte cinci persoane au primit condamnări la moarte cu suspendare, 11 au primit închisoare pe viață, iar restul au primit pedepse de la cinci la 24 de ani de închisoare.

Tribunalul a constatat că, din 2015, familia Ming și alte grupuri criminale au fost implicate în fraude de telecomunicații, cazinouri ilegale, trafic de droguri și prostituție.

Activitățile lor de pariuri și înșelătorii au generat mai mult de 10 miliarde de yuani, adică 1,4 miliarde de dolari, conform tribunalului.

Alții estimaseră anterior că sălile ilegale de jocuri procesau câteva miliarde de dolari anual.

Tribunalul a mai descoperit că familia Ming și alte grupuri criminale au fost responsabile de moartea mai multor angajați în centrele ilegale, inclusiv împușcarea unor muncitori prinși că încercau să se întoarcă în China.

Inițial dezvoltate pentru a profita de cererea chineză pentru jocuri de noroc, ilegale în China și în multe alte țări vecine, cazinourile din Laukkai au evoluat într-un front profitabil pentru spălare de bani, trafic și escrocherii.

Operațiunea a fost considerată centrul a ceea ce ONU a numit „scamdemia”, fenomen în care peste 100.000 de cetățeni străini, mulți dintre ei chinezi, au fost atrași de promisiuni false și unde au fost închiși și forțați să lucreze ore lungi la operațiuni sofisticate de fraudă online, care vizează victime din întreaga lume.

Familia Ming a fost cândva una dintre cele mai puternice din statul Shan, Myanmar, și conducea operațiuni în Laukkai cu cel puțin 10.000 de angajați. Cel mai notoriu era un complex numit Crouching Tiger Villa, unde angajații erau frecvent bătuți și torturați.

Apoi, în urmă cu doi ani, o alianță a grupurilor insurgente a lansat o ofensivă care a alungat armata din Myanmar din zone ale statului Shan și a preluat controlul asupra Laukkai. China, care are influență semnificativă asupra acestor grupuri, se presupune că a aprobat această ofensivă.

Ming Xuechang, liderul familiei, s-a sinucis, iar alți membri au fost predați autorităților chineze. Unii au făcut mărturisiri în care spuneau că sunt chinuiți de remușcări.

Prin aceste sentințe, China transmite un semnal ferm în combaterea activităților de înșelăciune la granița sa. Presiunea din partea Beijingului a determinat și Thailanda să ia măsuri împotriva centrelor infracționale de-a lungul graniței cu Myanmar, la începutul acestui an.

În ciuda acestui fapt, afacerea s-a adaptat, multe centre activând acum în Cambodgia, dar încă există și în Myanmar.