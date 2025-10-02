China a lansat un nou atac în războiul tehnologic cu Occidentul. Giganții hi-tech Nokia și Ericsson au căzut victime. Foto: Getty Images

Statul chinez a luat decizia de a limita, în rețelele sale, utilizarea echipamentelor furnizate de giganții hi-tech din Europa, Nokia și Ericsson. Măsura face parte din strategia lui Xi Jinping de a îndepărta infrastructura tehnologică a ţării sale de cea a Occidentului, potrivit Financial Times.

Contractele cu Ericsson din Suedia și Nokia din Finlanda trebuie să fie supuse unor evaluări de securitate națională de tip „cutie neagră” din partea Administrației Spațiului Cibernetic din China, unde companiilor nu li se spune cum sunt evaluate echipamentele lor, a precizat FT, preluat de globalbankingandfinance.com.

Cumpărătorii de echipamente de telecomunicații de la stat ar solicita ofertanților să includă documentație detaliată privind fiecare componentă din sistemele lor și porțiunea de conținut local, se arată în raport.

Cum câștigă China prima bătălie din „războiul rece” cu Statele Unite

Cel puțin 85 de savanți în ascensiune sau deja consacrați, care lucrau în SUA, s-au alăturat unor organizații de cercetare chineze de la începutul acestui an, iar mai mult de jumătate au făcut mutarea din 2025, conform unui inventar făcut de CNN.

Experții spun că această tendință va crește, în condițiile în care guvernul de la Casa Albă face tăieri la bugetele de cercetare și blochează intrarea în țară a străinilor, în timp ce China acționează invers și crește investițiile în inovația locală.