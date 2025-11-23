China a prezentat “vânătorul de submarine”. Noua armă promite dominația maritimă

2 minute de citit Publicat la 17:34 23 Noi 2025 Modificat la 17:34 23 Noi 2025

Misiunile antisubmarine sunt considerate pe scară largă cele mai dificile. FOTO: Hepta

China a dezvăluit oficial cea mai recentă dronă autonomă de mari dimensiuni, Wing Loong X, la Dubai Airshow 2025. Această nouă dronă este primul vehicul aerian fără pilot (UAV) din lume capabil să efectueze război antisubmarin complet independent, scrie Interesting Engineering.

Misiunile antisubmarine sunt considerate pe scară largă cele mai dificile dintre toate operațiunile de aviație militară maritimă. Noua dronă este imensă, cu o anvergură a aripilor raportată de peste 20 de metri.

UAV-ul este capabil de operațiuni autonome de până la 40 de ore și poate opera cu un plafon de 32.808 picioare (10.000 de metri). Aceasta înseamnă că poate sta deasupra unui punct de blocare maritimă timp de aproape două zile, urmărind continuu submarinele.

Acesta este un lucru pe care aeronavele cu pilot, precum P-8 „Poseidons” americane, nu îl pot face din cauza oboselii echipajului și a costurilor. Una dintre caracteristicile remarcabile ale noii drone este capacitatea sa de a lansa senzori audio.

Acești senzori plutitori mici ascultă sub apă submarinele. În mod tradițional, doar aeronavele cu echipaj pot lansa astfel de echipamente. Cu aceste dispozitive, operatorii analizează sunetul și apoi direcționează navele sau elicopterele să atace potențialele amenințări submarine, în cazul în care acestea sunt identificate.

China susține că Wing Loong X poate lansa senzori, poate analiza datele acustice de la bord folosind inteligența artificială, poate clasifica țintele și apoi poate ataca. Conform rapoartelor, noua dronă poate transporta torpile antisubmarin ușoare.

Noua dronă chineză are capacitatea să urmărească și să atace submarine

Dacă este adevărat, atunci această nouă dronă nu numai că ar putea lansa senzori audio pentru a detecta submarine, dar are capacitatea, în teorie, să le urmărească și să le distrugă, totul autonom. Dacă afirmațiile sunt autentice, dronele ar extinde masiv controlul Chinei asupra Mării Chinei de Sud.

De la dezvoltarea lor, submarinele s-au bazat în mare măsură pe tehnologie stealth. Dacă China poate lansa în aer 20-50 de astfel de drone simultan, fiecare rămânând în aer timp de 40 de ore, atunci submarinele beligerante s-ar confrunta cu o nouă amenințare în apele disputate.

Submarinele americane și ale aliaților, de exemplu, ar trebui să se confrunte și să se adapteze la acest nou risc constant de detectare. Noua dronă ar elimina, de asemenea, nevoia Chinei de a dezvolta și construi aeronave antisubmarin cu echipaj uman costisitoare.

Astfel de aeronave costă de obicei în jur de 220 de milioane de dolari bucata, necesită un echipaj de 10 până la 12 specialiști și au nevoie constant de reparații. Această nouă dronă, pe de altă parte, este mult mai ieftin de construit, poate fi desfășurată în roiuri și este practic de unică folosință în cazul în care este doborâtă.

Noua dronă a fost dezvăluită în contextul în care China a introdus în serviciu cel de-al treilea portavion al său, numit Fujian.