Cel mai modern portavion din China a intrat în serviciu activ. Fujian are catapulte electromagnetice. Legătura cu Taiwanul

1 minut de citit Publicat la 09:30 07 Noi 2025 Modificat la 09:30 07 Noi 2025

Portavionul Fujian a intrat în serviciu activ în marina militară chineză. Foto: Profimedia Images

China a introdus în serviciu cel de-al treilea portavion al său, numit Fujian, care este primul proiectat şi construit integral în țară, transmite vineri agenția de stat Xinhua, citată de Agerpres.

Numele navei vine de la provincia chineză situată cel mai aproape de Taiwan, autonomia insulară pe care guvernul de la Beijing o consideră parte a Chinei și amenință să o anexeze inclusiv folosind forța militară.

Portavionul şi-a primit pavilionul miercuri, în cadrul unei ceremonii pe insula Hainan.

La eveniment a participat președintele Xi Jinping, care a făcut şi un tur de inspecție al navei.

BREAKING: China’s Fujian (Type 003) aircraft carrier is officially commissioned today with President Xi Jinping attending the ceremony. pic.twitter.com/yoP7ron0pZ — Li Zexin 李泽欣 (@XH_Lee23) November 7, 2025

Fujian este echipat cu catapulte electromagnetice

Mai modern şi mai puternic decât celelalte două portavioane ale Chinei, Fujian este echipat cu un sistem de catapulte electromagnetice, cu ajutorul cărora pot fi lansate de pe puntea orizontală avioane de mai multe tipuri, cu armament mai greu şi cu rază de acțiune mai mare.

Singurul portavion din lume care dispune în prezent de un astfel de echipament este USS Gerald R. Ford, al marinei militare a SUA.

Celelalte două portavioane chinezești, mai mici, sunt Liaoning și Shandong.

Liaoning a fost achiziționat în 2000 de la Ucraina.

Shandong este primul portavion construit în China, însă are la bază un model sovietic.

Aceste două portavioane mai vechi ale Chinei au rampe de lansare înclinate, care nu permit decolări la fel de eficiente, cu încărcături la fel de mari de arme şi carburant precum în cazul noului vas de război.

SUA vor sta cu ochii pe Fujian

Înainte de a intra în serviciu, Fujian a făcut timp de mai multe luni ieșiri de probă pe mare şi a lansat avioane de vânătoare J-35 cu capabilități stealth (invizibilitate radar), aeronave de alertă timpurie KJ-600 precum și aparate J-15, avioanele de vânătoare standard ale Chinei.

Analiștii militari occidentali anticipează că Statele Unite vor urmări modul în care Fujian se poate integra în operațiuni combinate, alături de alte nave de suprafață și submarine ale Beijingului.

SUA și China sunt angajate într-o rivalitate navală în Marea Chinei de Sud și în jurul Taiwanului, pe care Statele Unite s-au angajat să-l apere în cazul unei invazii chineze.