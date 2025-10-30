China restricționează exporturile de componente cheie pentru dronele ucrainene și blochează rutele de transport „ocolitoare”

Dronele neidentificate au blocat aeroportul din Munchen. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă: Getty Images

China restricționează din ce în ce mai mult exportul de componente pentru drone către Ucraina. Beijingul pune capăt, de asemenea, încercărilor industriei de apărare ucrainene de a importa componente electronice chinezești prin intermediul unor țări aliate, precum statele baltice și Polonia, potrivit n-tv.de.

„Guvernul chinez interzice acum chiar și livrarea de componente către aceste țări, deoarece știe că acestea vor ajunge apoi aici, în Ucraina”, a declarat Yurii Lomikovskyi, cofondator al Iron, o rețea de companii de apărare ucrainene și internaționale, potrivit sursei amintite.

Guvernul de la Beijing restricționează în mod deliberat livrările pentru a submina producția de drone ucrainene. Dronele au devenit o armă crucială în lupta împotriva trupelor Moscovei. Armata ucraineană folosește drone pentru a viza nu doar puncte cheie de comandă și logistică rusești, ci și infrastructura energetică critică.

Armele, care ajung acum adânc în interiorul Rusiei, pun Moscova sub presiune „nu doar militară, ci mai presus de toate socială, economică și politică”, spune analistul militar Hendrik Remmel de la think tank-ul Bundeswehr, Institutul German pentru Apărare și Studii Strategice (GIDS), într-un interviu acordat ntv.

Situația din Rusia este tensionată. Atât inflația, cât și prețurile la energie sunt în creștere. În plus, Kremlinul a anunțat o creștere a taxei pe valoarea adăugată. „Există indicatori că strategia atacurilor la distanță cu arme de precizie, în special drone, devine treptat un succes”, spune Remmel.

De ce cumpără Ucraina din China

„De ce ne aprovizionăm atât de mult din China? Pentru că China poate furniza la scară largă – și mai ieftin decât orice producem local sau putem cumpăra de la partenerii noștri occidentali”, spune Lomikovskyi.

În prezent, Ucraina încearcă să obțină componentele necesare pentru drone indirect, de exemplu, prin comerțul cu companii americane care au unități de producție în Europa. „Dar cel mai important lucru la care lucrăm este avansarea localizării lanțurilor de aprovizionare în Ucraina”, continuă Lomikovskyi.

Beijingul, pe de altă parte, se prezintă ca mediator neutru în războiul din Ucraina și neagă că ar furniza industriei de armament a Moscovei la scară largă.

Ionuț Moșteanu: "Vrem să producem drone cu Ucraina"

Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, a vorbit sâmbătă, în cadrul emisiunii "Zona Zero" la Antena 3 CNN, despre planurile țării noastre de a produce împreună cu Ucraina interceptori de dronă cu finanțare prin programul SAFE.

Moșteanu a amintit că cele două țări au 650 de kilometri de graniță comună. "Mă rog la Dumnezeu să nu fie graniță cu Rusia", a avertizat el.

"Vrem să fabricăm drone împreună cu ucrainenii. Avem acest obiectiv, iar săptămâna viitoare mai sunt niște întâlniri. Am început discuțiile din august și dorim să să folosim tehnologia pe care dânșii au dezvoltat-o, și să fabricăm aici, în România, drone cu finanțare SAFE (programul european, n.r.).

Aici suntem în prezent și încercăm să mergem repede înainte, pentru că este un program destul de complex. Există și producători români.

Tema numărul unu pe care o au toți producătorii mondiali este să facă sisteme anti-dronă, pentru că noi nu vrem să atacăm pe nimeni", a declarat Moşteanu.