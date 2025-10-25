Ionuț Moșteanu: "Vrem să producem drone cu Ucraina. Avem 650 km de graniță cu ei și mă rog la Dumnezeu să nu fie cu Rusia"

Ionuț Moșteanu spune că România vrea să fabrice drone defensive împreună cu Ucraina. Imagine cu rol ilustrativ. Sursă foto: Getty Images

Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, a vorbit sâmbătă, în cadrul emisiunii "Zona Zero" la Antena 3 CNN, despre planurile țării noastre de a produce împreună cu Ucraina interceptori de dronă cu finanțare prin programul SAFE.

Moșteanu a amintit că cele două țări au 650 de kilometri de graniță comună.

"Mă rog la Dumnezeu să nu fie graniță cu Rusia", a avertizat el.

Ionuț Moșteanu: "Nu vrem să atacăm pe nimeni, vrem să fabricăm drone interceptoare"

Mădălina Mihalache: "V-aș întreba dacă România va fabrica drone."

Ionuț Moșteanu: "Vrem să fabricăm drone împreună cu ucrainenii. Avem acest obiectiv, iar săptămâna viitoare mai sunt niște întâlniri.

Am început discuțiile din august și dorim să să folosim tehnologia pe care dânșii au dezvoltat-o, și să fabricăm aici, în România, drone cu finanțare SAFE (programul european, n.r.).

Aici suntem în prezent și încercăm să mergem repede înainte, pentru că este un program destul de complex. Există și producători români.

Tema numărul unu pe care o au toți producătorii mondiali este să facă sisteme anti-dronă, pentru că noi nu vrem să atacăm pe nimeni.

Suntem o nație care s-a apărat și ne vom apăra, suntem într-o alianță defensivă, iar focusul producătorilor, focusul statelor care vor să se apere, să-și pregătească soluții antiaeriene moderne, este să dezvolte acele drone interceptoare.

Și aici încă industria e cam la început. Chiar și ucrainenii sunt la început și e de lucru, dar suntem deschiși și în direcția asta. Trebuie să încercăm să automatizăm tot procesul de doborâre a dronelor cu care te pot ataca unii sau alții. "

Ionuț Moșteanu: E foarte important să ne apărăm, iar apărarea costă

Mădălina Mihalache: Legat de dronele rusești care violează spațiul aerian românesc, cât ne costă să ridicăm un F16 ca să doborâm o dronă care costă cât - o 1.000 - 2.000 de euro?"

Ionuț Moșteanu: " Un Shahed - dronele folosite cel mai des - au un cost de producție la ruși undeva între 10.000 și 20.000 de dolari, spun diverse surse. Nimeni nu știe exact, că nu sunt la vânzare pe site-uri.

Orice oră de zbor costă, când vine vorba de un avion foarte performant, așa cum sunt aparatele F-16 pe care noi le avem. Și apropo, am anunțat și aseară, în urma pregătirilor și testărilor inclusiv cu aliații noștri, de ieri avem o nouă escadrilă în totalul escadrilelor de poliție aeriană din Europa.

Este escadrila de F-16, cea de la Câmpia Turzii și îi felicit pe colegii de acolo pentru profesionalismul de care au dat dovadă, pentru a introduce și această nouă escadrilă în inventarul poliției aeriene NATO de pe flancul de est (...)

E foarte important să ne apărăm. Armata costă, apărarea costă. Apropo, se pot doborî cu soluții anti dronă dedicate, care pot să fie niște soluții de război electronic, să fie bruiate sau se poate trage în ele.

Ca să tragi în ele, ar trebui să ai (interceptoare) pe toată granița 650 de km de granița cu Ucraina. Și eu mă rog la Dumnezeu ca acești kilometri de graniță să rămână cu Ucraina, să nu fie cu Rusia, și asta e foarte important.

Și rog pe toți cei care se gândesc la asta și mai zic ceva de 'cine cum ajută Ucraina' să se gândească la lucrul ăsta."

Mădălina Mihalache: "Dar rușii trimit aceste drone în România - și în alte țări - ca să testeze curajul României, dacă avem curajul să le doborâm?

Ionuț Moșteanu: "Ca să provoace, să vadă modul de reacție, viteza de reacție și așa mai departe. În Polonia, cu câteva zile înainte au trimis 19 drone. Dacă țineți minte, toate au fost fără încărcătură explozivă."