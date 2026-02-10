China ar fi cerut băncilor să reducă numărul obligațiunilor către Guvernul SUA

Băncile chineze au fost îndemnate să limiteze noile achiziții, în timp ce cele cu o expunere ridicată au fost sfătuite să își reducă investițiile. Foto: Getty Images

Autoritățile de reglementare din China doresc ca băncile să-și reducă deținerile de obligațiuni ale Trezoreriei SUA (N.r. - titluri de stat). Măsura va alimenta noi discuții despre tranzacțiile de tip „vinde America” și despre atractivitatea dolarului. Autoritățile chineze au invocat riscul de concentrare și volatilitatea piețelor americane drept motive pentru reducere, scrie Business Insider.

Băncile chineze au fost îndemnate să limiteze noile achiziții, în timp ce cele cu o expunere ridicată au fost sfătuite să își reducă investițiile. Randamentele obligațiunilor de trezorerie, care se mișcă invers prețurilor, au fost ușor mai mari luni dimineață. Dolarul a scăzut mai brusc, indicele lui scăzând cu aproape 1%. Noua scădere a dolarului american vine în urma scăderii recente la minimele ultimilor patru ani.

Deși raportul menționează că autoritățile de reglementare au încadrat directiva în jurul stabilității financiare, mai degrabă decât în ​​jurul manevrelor geopolitice, este probabil ca aceasta să stimuleze mai multe dezbateri pe piață cu privire la disponibilitatea țărilor de a continua să acorde împrumuturi SUA.

Tranzacția „vinde America”, în care investitorii își transferă activele denominate în dolari din acțiuni către obligațiuni de trezorerie, a fost un punct central al piețelor anul trecut. Aceasta a fost alimentată de o combinație de preocupări fiscale pe fondul unui nivel record al datoriei și cheltuielilor cu deficitul SUA, precum și de o încredere mai scăzută în instituțiile americane pe fondul amenințărilor la adresa independenței băncii centrale și a amenințărilor tarifare continue.

De asemenea, a fost o forță din spatele tranzacțiilor de devalorizare, care a stimulat prețul aurului și al altor metale în ultimul an. Bloomberg a adăugat că autoritățile de reglementare nu au specificat ce grad de expunere cred că ar trebui să aibă băncile chineze față de datoria SUA în acest moment.

Datele de la Administrația de Stat pentru Valută arată că, în septembrie 2025, băncile chineze dețineau împreună obligațiuni denominate în dolari americani în valoare de 298 de miliarde de dolari, dar nu este clar cât din aceasta reprezintă datoria Trezoreriei SUA.

Donald Trump și liderul chinez Xi Jinping au vorbit telefonic săptămâna trecută și s-ar putea întâlni la Beijing în aprilie.