China cumpără atât de mult aur încât i-a ridicat prețul la peste 5.000 de dolari uncia

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Prețul aurului aproape că a atins 5.035 de dolari în timpul sesiunii pieței asiatice de luni. Metalul prețios își continuă redresarea pe fondul unui dolar american mai slab și al creșterii cererii din partea băncilor centrale, în special din partea Chinei, care a cumpărat aur pentru 15 luni consecutive, scrie publicația FXStreet.

Prețul aurului (perechea XAU/USD) a crescut la aproape 5.035 de dolari în timpul sesiunii de luni. Publicarea amânată a raportului privind ocuparea forței de muncă în SUA pentru luna ianuarie va fi în centrul atenției miercuri. La momentul scrierii articolului, prețul aurului se află la 5.016 de dolari, potrivit graficului de pe TradingView.

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a refuzat joi să excludă posibilitatea unei anchete penale împotriva lui Kevin Warsh, nominalizat de președintele Donald Trump pentru președinția Rezervei Federale a SUA (Fed), în cazul în care Warsh va refuza să reducă ratele dobânzilor. Îngrijorările legate de independența Fed continuă să tragă dolarul în jos și oferă un anumit sprijin prețului mărfurilor denominate în dolari americani.

Banca Populară Chineză (PBOC) și-a extins rezerva de cumpărare de aur pentru a 15-a lună consecutiv în ianuarie. Rezervele de aur ale băncii centrale chineze au crescut la 74,19 milioane de uncii până la sfârșitul lunii ianuarie, față de 74,15 milioane în luna precedentă. Creșterea cererii din partea Chinei, cel mai mare consumator de aur din lume, ar putea contribui la creșterea prețului aurului.

Președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a descris discuțiile nucleare de vineri cu Statele Unite drept „un pas înainte”, chiar dacă a respins orice tentativă de intimidare. Între timp, ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a subliniat că orice dialog necesită abținerea de la amenințări.

Trump a declarat că o altă întâlnire va avea loc la începutul acestei săptămâni, adăugând că „dacă nu ajung la o înțelegere, consecințele sunt foarte mari”. Traderii vor monitoriza îndeaproape evoluțiile din jurul discuțiilor dintre SUA și Iran, iar orice semne pozitive de negocieri ar putea submina metalele prețioase pe termen scurt.