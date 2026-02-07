Banca Centrală a Chinei continuă să cumpere aur, deși creșterea prețului încetinește. Foto: GettyImages

Banca centrală a Chinei a cumpărat aur și luna trecută, ajungând la 15 luni la rând de achiziții. Este un semn că cererea din partea statului rămâne puternică, chiar dacă prețul aurului, după ce a atins recordul, a avut o scădere bruscă spre finalul lunii trecute, scrie Bloomberg.

Rezervele de aur ale Băncii Populare a Chinei (PBOC) au crescut luna trecută cu 40.000 de uncii, potrivit datelor publicate sâmbătă. Actualul val de cumpărări a început în noiembrie 2024.

În ianuarie, interesul speculativ a împins atât aurul, cât și argintul la noi prețuri maxime, dar spre finalul lunii a urmat o scădere puternică. De atunci, prețurile și-au revenit parțial, însă piețele sunt încă tensionate, pe măsură ce investitorii își ajustează strategiile după acea corecție.

La nivel global, băncile centrale au cumpărat mai mult aur în ultimul trimestru din 2025, iar totalul achizițiilor pe întreg anul a depășit 860 de tone, potrivit World Gold Council (WGC).

Deși este sub nivelul de peste 1.000 de tone pe an din fiecare dintre ultimii trei ani, WGC spune că cererea ar putea rămâne ridicată, iar aurul își păstrează rolul important în rezervele oficiale.