Mitul îmbogățirii din aur și argint, spulberat de un economist de top: „Astea nu sunt investiții”

Aurul a crescut cu 70% în ultimul an, chiar și după scăderea de 12% de vinerea trecută. sursa foto: Getty

Creșterea sălbatică și prăbușirea bruscă a aurului și argintului i-au lăsat pe investitori uluiți săptămâna trecută, iar evenimentul ilustrează ceea ce un director de investiții consideră a fi problema cu mărfurile: acestea sunt doar pariuri speculative, până la urmă, potrivit Business Insider.

Aurul a crescut cu 70% în ultimul an, chiar și după scăderea de 12% de vinerea trecută. Între timp, argintul este încă în creștere cu 160% în ultimele 12 luni, în ciuda recentei prăbușiri de 30%.

Însă Hank Smith, care supraveghează active de peste 15 miliarde de dolari în calitate de director de investiții la Haverford Trust, spune că investitorii ar trebui să fie atenți când investesc bani în metale prețioase - și în orice alte mărfuri, de altfel.

„Ni se pare că, în ciuda scăderii de vineri, această creștere din ultimul trimestru al anului 2025 până în 2026 este mai degrabă determinată de investițiile impulsive”, a declarat Smith pentru Business Insider marți, înainte de a glumi: „Hei, iată un activ, crește. Investim în el pentru că crește.”

Creșterea prețului aurului de anul trecut, în special, este motivul pentru care unii experți financiari recomandă alocarea unei părți din portofoliu către metal sau alte active alternative, cum ar fi contractele futures pe petrol. Ideea este că acestea sunt fie rezerve de valoare care oferă siguranță sau apreciere în timpul recesiunilor sau episoadelor inflaționiste, fie care oferă randamente necorelate cu mișcările acțiunilor.

Investițiile în aur și argint au un caracter speculativ

Dar Smith nu crede într-o astfel de filozofie. În schimb, banii sunt mai avantajați în active care oferă randament, cum ar fi acțiunile cu dividende, crede el. Portofoliul său nu are expunere la mărfuri precum metale prețioase, grâu sau petrol.

Tranzacționarea cu mărfuri a devenit mai disponibilă în ultimele decenii prin intermediul contractelor futures și ETF-urilor cu preț spot. În loc să dețină și să depoziteze fizic active precum lingouri de aur sau barili de petrol, investitorii pot pur și simplu să obțină expunere la acțiunea prețului acestor active cumpărând fonduri precum SPDR Gold Trust (GLD) sau United States Oil Fund (USO).

„Acestea sunt speculații. Nu sunt investiții”, a spus el. „Deoarece mărfurile fizice nu generează câștiguri, nu au un cont de profit și pierdere, un bilanț, nu plătesc dividende sau dobânzi - cumperi asta cu așteptarea că cineva va veni și va cumpăra la un preț mai mare. Aceasta este singura modalitate prin care vei câștiga bani.”

Smith a adăugat că utilizatorii principali anteriori ai piețelor de mărfuri erau companiile care trebuiau să își acopere riscurile fizice, spre deosebire de investitorii de astăzi, care pariază în principal pe creșterea sau scăderea prețului.

„Te întorci acum 30, 40 de ani, marea majoritate a cumpărătorilor de pe piața futures care cumpărau contracte pe petrol aveau un interes fizic în petrol. Cu alte cuvinte, erau companii aeriene care se protejau, existau alte companii care aveau nevoie să pună o acoperire pentru a se proteja”, a continuat Smith. „Ei bine, astăzi, aceasta este o mică minoritate. Sunt fondurile speculative.”

Un alt argument popular pentru deținerea aurului este că acesta oferă o rezervă de valoare pentru a ține pasul cu inflația. Deși, în general, acest lucru ar putea fi adevărat, performanța acțiunilor a fost în urma ei pe termen lung, în special atunci când dividendele sunt reinvestite.

„De asemenea, nu cred în ideea comună că aurul este o rezervă de valoare”, a spus Smith. „Permiteți-mi să vă spun ceva, dacă ați deținut aur timp de 100 de ani, nu aveți prea multe de demonstrat”, a spus Smith. „Randamentul este probabil mai mic decât cel al unui bon de trezorerie sau al unui cont curent.”

Potrivit analizei realizată de Magnor, evoluţia preţului a fost determinată de factori structurali globali, precum achiziţiile susţinute ale băncilor centrale, deprecierea dolarului american şi creşterea cererii investiţionale din partea fondurilor şi a investitorilor individuali.