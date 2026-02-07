Un miliardar chinez a câștigat trei miliarde de dolari pariind pe aur împotriva argintului

Aurul a avut un an spectaculos în 2025, înregistrând cea mai mare creștere anuală din 1979, pe măsură ce investitorii s-au orientat masiv către metale prețioase. Foto: Getty Images

Un trader miliardar din China, cunoscut pentru câștigurile obținute din creșterea record a aurului, pariază acum pe prăbușirea argintului. El mizează pe o scădere puternică a prețului, iar pariul său valorează, în acest moment, aproape 300 de milioane de dolari, scrie Fortune. De altfel, Bian Ximing, un miliardar discret care își petrece mare parte din timp în Gibraltar, a câștigat aproape 3 miliarde de dolari din pariuri pe contractele futures pe aur de la Shanghai Futures Exchange (SHFE) încă de la începutul lui 2022.

Acum, el a pus cel mai mare pariu „pe scădere” pe argint de pe bursa din Shanghai, potrivit unei analize Bloomberg, bazată pe datele bursei și pe informații de la persoane care îi cunosc investițiile. Sursele au cerut să nu le fie făcute publice numele, pentru că datele sunt secrete.

Din august anul trecut, el a pariat pe creșterea argintului și a câștigat, potrivit unor estimări bazate pe datele bursei, peste 1,3 miliarde de yuani. În noiembrie, însă, și-a schimbat treptat strategia, încercând să ghicească momentul în care prețul va atinge maximul. A făcut pași mici și prudenți, dar uneori a ieșit în pierdere. De săptămâna trecută, în schimb, Bian a mers hotărât pe varianta scăderii: a păstrat pariul „pe minus”, l-a împărțit pe contracte cu termene mai lungi și nu a renunțat nici când prețul a mai urcat temporar. Deocamdată, strategia lui a avut succes.

Un astfel de pariu este riscant, iar Bian a fost nevoit, la un moment dat, să închidă unele poziții pe pierdere, într-o piață foarte volatilă. Totuși, în prezent el are o expunere echivalentă cu aproximativ 450 de tone de argint, adică în jur de 30.000 de contracte. Cum prețul argintului a scăzut puternic din săptămâna trecută, el are acum un câștig „pe hârtie” de aproximativ 2 miliarde de yuani (288 de milioane de dolari).

Dacă se pun la socoteală și pierderile de până acum, profitul net ar putea ajunge la circa 1 miliard de yuani, potrivit calculelor bazate pe poziția lui și pe prețurile de la finalul zilei de marți. Argintul a continuat să scadă și joi, iar per total a coborât cu peste 16%, ceea ce înseamnă că, foarte probabil, câștigurile lui Bian au crescut și mai mult.

Prin intermediul brokerului său, Zhongcai Futures Co., Bian a început să își crească pozițiile short pe argint în ultima săptămână din ianuarie, potrivit datelor bursei.

SHFE nu publică identitatea investitorilor individuali din spatele conturilor de brokeraj, însă sursele spun că pariurile lui Bian, precum și produsele pe care le administrează direct pentru un număr mic de clienți, reprezintă grosul pozițiilor companiei pe metale prețioase.

Bian și Zhongcai Futures nu au răspuns e-mailurilor prin care li s-a solicitat un punct de vedere. Datele bursei arată că poziția short pe argint a Zhongcai a crescut brusc la aproximativ 18.000 de loturi pe 28 ianuarie. A urcat apoi la circa 28.000 de loturi pe 30 ianuarie, zi în care argintul din Shanghai a atins un maxim istoric.

Pariul lui Bian vine într-un moment în care săptămâni întregi de oscilații puternice i-a determinat pe cei care urmăresc piața să își reevalueze abordarea „la pachet” a metalelor prețioase. În timp ce mulți investitori instituționali continuă să vadă aurul ca pe o asigurare împotriva schimbărilor de dobândă, a achizițiilor băncilor centrale și a incertitudinii globale, creșterea argintului este tot mai des privită ca un factor speculativ, nu generat de economie și alți factori fundamentali.

Bian a devenit cunoscut în piețele de futures din China pentru pariurile sale agresive pe creșterea aurului, începute în urmă cu aproape patru ani. Este unul dintre puținele personaje care au dominat tranzacționarea de materii prime de la începutul boomului economic de acum mai bine de două decenii. S-a remarcat prin discreție, dar și postările online despre investiții.