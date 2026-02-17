China construiește submarine nucleare mai repede ca niciodată și pune o problemă Washingtonului. Oficial SUA: "Situația este gravă"

China și-a accelerat construcția de submarine nucleare și a depășit SUA atât la numărul de unități lansate, cât și la tonajul cumulat. Foto: Getty Images

China și-a accelerat producția de submarine cu propulsie nucleară în ultimii cinci ani și a ajuns să lanseze la apă aceste submersibile mai repede decât Statele Unite ale Americii.

Beijingul amenință astfel să anuleze un avantaj de putere maritimă care aparține de multă vreme Washingtonului, relatează CNN, care citează un raport al grupului de reflecție numit Institutul Internațional pentru Studii Strategice (IISS).

Creșterea flotei cu propulsie nucleară a Chinei include atât submersibile cu rachete balistice, cât și submarinele de atac, se spune în documentul citat.

În perioada 2021 - 2025, China a lansat 10 submarine nucleare, comparativ cu cele 7 lansate de SUA.

Comparația se menține și atunci când se ia în calcul tonajul acestor vase, proporția 79.000 de tone la 55.500 de tone fiind, de asemenea, favorabilă Beijingului, notează IISS, care a analizat imaginile din satelit ale șantierelor navale din statul comunist pentru a-și fundamenta estimările.

China a trecut în fața SUA după perioada 2016 - 2020

Aceste date indică o schimbare dramatică față de perioada 2016 - 2020.

În acea perioadă, China a adăugat flotei sale doar trei submarine (însumând 23.000 de tone), iar SUA, șapte (totalizând 55.500 de tone).

Datele IISS se referă la navele lansate, dar nu neapărat adăugate la flota activă, unde SUA încă își mențin avantajul.

CNN amintește că statul comunist ține secret numărul submarinelor sale militare.

Cum stă China la dotarea cu submarine nucleare de război

La începutul anului 2025, China avea 12 submarine nucleare active, dintre care șase lansatoare de rachete balistice și șase lansatoare de rachete ghidate sau de atac, conform IISS.

SUA aveau în total 65 de submarine, dintre care 14 lansatoare de rachete balistice.

Pe de altă parte, statul comunist menține în activitate 46 de submarine cu propulsie convențională.

Statele Unite nu au submarine militare cu propulsie convențională care, spre deosebire cele propulsate de reactoare nucleare, trebuie să se realimenteze în mod regulat cu combustibil.

Pentru a face posibilă creșterea flotei sale de submarine nucleare, Beijingul a extins semnificativ șantierul naval Huludao din nordul țării, aparținând companiei Bohai Shipbuilding Heavy Industry Co.

Evoluțiile din China vin în timp ce un raport al Serviciului de Cercetare al Congresului, transmis luna trecută legislativului american, arată că Marina Statelor Unite este mult în urma obiectivelor sale.

Aceste obiective presupun construcția anuală a două submersibile de atac din clasa Virginia.

Însă ritmul de livrare al șantierelor navale americane este, din 2022, de doar 1,1 - 1,2 submarine pe an.

SUA construiesc, de asemenea, noi submarine din clasa Columbia, dotate cu rachete balistice, însă acest program este întârziat cu cel puțin un an.

Nu este de așteptat ca USS District of Columbia, primul vas din această clasă, să fie livrat Marinei până în 2028, conform declarației făcute recent de oficialul de rang înalt responsabil de program.

Tot mai multe submarine chineze cu arme nucleare cutreieră apele planetei

Notând că "numărul tot mai mare de submarine chineze din apele lumii reprezintă o provocare în creștere pentru SUA și alte țări occidentale", raportul IISS evidențiază situația a două submersibile chineze de tip 094, dotate cu rachete balistice.

Acestea au fost lansate la șantierul naval Huludao, adăugându-se triadei nucleare tot mai numeroase de a Chinei, care mai implică rachete balistice intercontinentale cu lansare terestră și bombardiere purtătoare de arme atomice.

Modelul 094 este depășit, ca performanțe, de succesorul său, modelul 096.

"Se așteaptă ca producția modelului 096 să înceapă la Bohai în acest deceniu, navele fabricate aici urmând să intre în serviciu fie la sfârșitul actualei decade, fie la începutul anilor 2030", estimează IISS.

Organizația subliniază, totuși, că proiectele chinezești sunt "aproape sigur" în urma celor americane și europene în ceea ce privește calitatea.

Oficial american: Cel mai bun proiect al nostru este întârziat cu 6 lui și a depășit bugetul cu peste 50%

Se estimează că submarinele cele mai noi ale Beijingului nu sunt la fel de silențioase precum cele americane, lăsând avantajul stealth (al invizibilității la detecția prin unde electromagnetice) Marinei SUA.

Experții avertizează însă că, în lupta navală, de obicei prevalează forța mai mare, iar China deține deja cea mai mare flotă combinată din lume, ce include distrugătoare, fregate și alte nave de luptă de suprafață.

Secretarul Marinei SUA, John Phelan, a declarat vara trecută, într-o audiere în Camera Reprezentanților, că situația proiectelor navale militare ale țării este "gravă".

"Toate programele noastre sunt o harababură. Cred că cel mai bun proiect al nostru are o întârziere de șase luni și depășește cu 57% bugetul. Și este cel mai bun", a detaliat el.