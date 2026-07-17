China critică naționalizarea British Steel de către guvernul britanic și transmite că „se opune ferm”

3 minute de citit Publicat la 11:14 17 Iul 2026 Modificat la 11:14 17 Iul 2026

Fabrică de oțel. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

China a criticat decizia de naționalizare a companiei British Steel, deținută de un grup chinez, afirmând că „se opune ferm și este profund nemulțumită de decizia guvernului britanic”, potrivit BBC.

Joi, guvernul Regatului Unit a anunțat că preluarea în proprietatea statului a companiei, care înregistra pierderi, va proteja locurile de muncă și va asigura păstrarea unei „capacități naționale vitale”.

Guvernul britanic a preluat controlul operațional al uzinei British Steel din Scunthorpe anul trecut, însă compania a rămas în proprietatea grupului chinez Jingye, ceea ce limita posibilitatea autorităților de a decide asupra viitorului acesteia.

Ministerul Comerțului din China a declarat vineri că măsurile adoptate „încalcă grav drepturile și interesele legitime ale Jingye și subminează serios încrederea companiilor chineze care investesc în Regatul Unit”.

„Partea britanică a preluat forțat controlul asupra companiei”

Totodată, Beijingul a cerut Marii Britanii să își respecte obligațiile asumate prin Tratatul bilateral de investiții dintre China și Regatul Unit.

„Ignorând contribuția semnificativă a Jingye la economia și societatea britanică, partea britanică a preluat forțat controlul asupra companiei invocând securitatea națională”, se arată în comunicatul ministerului.

Ministerul a adăugat că Beijingul va monitoriza îndeaproape evoluțiile și va sprijini companiile chineze în apărarea drepturilor lor, fără a preciza însă ce măsuri concrete ar putea implica acest sprijin.

Decizia de a naționaliza British Steel riscă să tensioneze relațiile dintre Londra și Beijing, chiar înainte ca Andy Burnham să preia funcția de prim-ministru, luni.

Viitorul premier va trebui să găsească un echilibru între abordarea acestei dispute și beneficiile economice ale relației cu cea de-a doua economie a lumii.

Ce este Tratatul bilateral de investiții dintre China și Regatul Unit

Tratatul bilateral de investiții dintre China și Regatul Unit este un acord cu caracter obligatoriu din punct de vedere juridic, semnat în 1986, care are scopul de a promova și proteja investițiile dintre cele două state.

Naționalizarea a venit după ce Parlamentul britanic a adoptat miercuri o lege care permite guvernului să aducă industria siderurgică în proprietatea statului atunci când există un interes public justificat.

Jingye solicită despăgubiri, după ce anterior a declarat că societatea înregistra pierderi de aproximativ 700.000 de lire sterline pe zi. BBC nu a reușit să obțină un punct de vedere din partea companiei Jingye în urma anunțului făcut joi.

Prin trecerea British Steel în proprietatea statului, guvernul britanic are acum libertatea de a decide viitorul uzinei și de a menține în funcțiune furnalele.

Este însă puțin probabil ca autoritățile să administreze compania pe termen lung, deoarece aceasta generează costuri de peste un milion de lire sterline pe zi.

Uzina siderurgică din Scunthorpe produce tipuri de oțel care nu sunt fabricate în altă parte a țării

În luna martie, National Audit Office a estimat că uzina siderurgică din Scunthorpe costa statul britanic aproximativ 1,3 milioane de lire sterline pe zi.

Ministrul britanic pentru Afaceri și Comerț, Peter Kyle, a declarat pentru BBC că guvernul va trebui să acopere costurile de funcționare „în perioada imediat următoare”.

Dacă uzina ar înceta să producă oțel primar, Regatul Unit ar deveni singurul stat membru al grupului G7 care nu mai are capacitatea de a produce acest tip de oțel.

În prezent, producția de oțel din alte părți ale Marii Britanii se bazează pe cuptoare electrice cu arc (Electric Arc Furnaces – EAF), care reciclează fierul vechi pentru a produce oțel nou.

Deși strategia pe termen lung a guvernului este ca întreaga producție internă de oțel să utilizeze aceste cuptoare, mai ieftine și cu emisii de carbon mult mai reduse, autoritățile nu doresc încă închiderea producției de la Scunthorpe.

Uzina produce tipuri de oțel care nu sunt fabricate în altă parte a țării, multe dintre acestea fiind necesare pentru compania feroviară Network Rail și pentru sectorul construcțiilor.

Temerea autorităților era că pierderea acestei capacități de producție ar provoca perturbări majore și ar face Regatul Unit prea dependent de importuri. Din acest motiv, s-a decis menținerea în funcțiune a uzinei din Scunthorpe până când vor exista alternative viabile.

British Steel s-a aflat ultima dată în proprietatea statului în 1988, când a fost privatizată în timpul guvernului condus de prim-ministrul Margaret Thatcher.