China doboară recordul la export cu un produs vital pentru Inteligența Artificială. A profitat de penuria globală

China a obținut anul trecut venituri record din exporturile de transformatoare. Sursă foto: Getty Images

China a înregistrat anul trecut câştiguri record de pe urma exporturilor de transformatoare electrice de putere.

Rezultatul vine în contextul dezvoltării rapide a centrelor de date şi al expansiunii rețelelor electrice, care au crescut crescut cererea și implicit preţurile la nivel mondial, transmite Agerpres, care citează Bloomberg.

În 2025, China a livrat transformatoare în valoare de 64,6 miliarde de yuani, echivalentul a 9,3 miliarde de dolari.

Performanța este cu aproape 36% mai bună decât cea din anul precedent, conform datelor vamale publicate duminică.

Transformatorul converteşte energia electrică de înaltă tensiune în energie de joasă tensiune, care poate să fie utilizată în gospodării sau fabrici.

China a profitat de o penurie globală

Creşterea valorii exporturilor de transformatoare chinezești are loc în situația în care lumea se confruntă cu o penurie de echipamente esenţiale pentru infrastructura de reţea.

Statele Unite, cel mai mare cumpărător de transformatoare pe plan internațional, se confruntă cu un deficit de aprovizionare de aproximativ 30%, care ar putea persista până în anii 2030, estimează firma de consultanţă Wood Mackenzie Ltd.

Producătorii chinezi au profitat de creşterea comenzilor din străinătate pentru modernizarea reţelelor electrice îmbătrânite, precum şi de investiţiile locale în reţele bazate pe energie din surse regenerabile.

Sieyuan Electric Co. a raportat joi o creştere de 54% a profitului în 2025, iar acţiunile sale au crescut cu 168% de la începutul anului.

Firma concurentă TBEA Co., unul dintre cei mai mari producători de transformatoare din lume, a înregistrat o creştere a comenzilor din străinătate de 66% în prima jumătate a anului 2025, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent.

În luna august, TBEA a obţinut un contract de 16,4 miliarde de yuani din Arabia Saudită.

Boom-ul AI crește prețurile prețurile și termenele de livrare

Analiştii de la BloombergNEF estimează că în 2025, pentru prima dată în istorie, investiţiile globale în reţele au depăşit 480 de miliarde de dolari, iar acest impuls puternic se va menţine, probabil, în următorii doi ani.

China, al cărei consum total de energie este dublu faţă de cel al SUA, îşi propune să-și intensifice investițiile în reţele, conform unui plan bugetar anunţat săptămâna trecută de cel mai mare operator al său.

Pe acest fundal, boom-ul în AI şi electrificare a dus la creşterea preţurilor şi a dublat termenele de livrare pentru transformatoarele de putere, comparativ cu situaţia din 2021, a precizat Eva Gonzalez Isla, analist BloombergNEF.

Preţul mediu al unui singur transformator expediat din China a crescut anul trecut la 205.000 de yuani, cu aproximativ o treime peste cel din anul precedent, potrivit datelor vamale.

În SUA, unde capacitatea de producţie rămâne problematică, preţurile sunt cu aproximativ 79% peste nivelurile de dinainte de 2021, cu presiuni similare observate în Europa şi Australia, conform BloombergNEF.