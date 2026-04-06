China scoate Cuba din întunericul provocat de Donald Trump. Beijingul trimite masiv la Havana echipamente pentru energie solară

Imagine din Havana lipsită total de curent electric. Foto: Getty

Cuba compensează penele de energie și penuriile agravate de blocada aproape totală a petrolului impusă de Donald Trump cu ajutorul importurilor tot mai mari de tehnologie solară din China, scriu jurnaliștii de la Financial Times.

Potrivit Ember, China a livrat anul trecut panouri solare în valoare de 117 milioane de dolari către Cuba, față de 48 de milioane de dolari în 2024 și 16,6 milioane de dolari în 2019. Importurile de baterii de stocare din China au crescut, de asemenea, la 56 de milioane de dolari anul trecut, față de 7,3 milioane de dolari în 2024. Numai în ianuarie anul acesta au fost importate baterii în valoare de aproximativ 15 milioane de dolari, a declarat Graham. China a investit, de asemenea, direct în Cuba: Shanghai Electric a investit aproximativ 60 de milioane de dolari în parcul solar Mariel de 62 MW, primul proiect privat de pe insulă, într-o societate mixtă cu Hive Energy, cu sediul în Marea Britanie, potrivit directorului executiv al Hive, Giles Redpath. „Parcul solar Mariel furnizează până la 10% din electricitatea Cubei — este o parte foarte importantă a rețelei electrice a Cubei... în acest moment sunt sigur că este cea mai ieftină formă de electricitate a lor”, a spus el. „Singura problemă, din perspectiva noastră, este că nu sunt foarte buni la plăți. Sau, mai exact spus, sunt foarte buni la plăți într-un cont bancar cubanez, dar apoi nu poți scoate banii din Cuba.” Hive a încercat să vândă proiectul, „dar evident că ți-ar fi greu să vinzi un proiect în care nu ai fi fost plătit”, a adăugat el. Donațiile de panouri solare chinezești au inclus kituri pentru acoperișuri de case izolate, școli și spitale. Vietnamul a furnizat, de asemenea, echipamente. Cu toate acestea, Diario de Cuba, o publicație media independentă, a relatat că cel mai ieftin panou solar casnic pe care îl poate cumpăra cubanezii costă de 100 de ori salariul minim oficial . „Aproape nimeni nu le are — sunt prea scumpe”, a spus Jorge, un artist, care a adăugat că generatoarele private sunt mai populare, în special în rândul companiilor.

Beijingul a furnizat insulei comuniste 1 gigawatt de panouri fotovoltaice anul trecut și a promis mai mult sprijin, deoarece Cuba încearcă să genereze 15% din energia sa din surse regenerabile în 2026, conform noului său plan economic și social .

Economia muribundă a Cubei se bazează în mare măsură pe importurile de petrol, iar rețeaua sa electrică învechită depinde de propria producție limitată de combustibili fosili. Energia solară chineză a devenit o gură de oxigen, deoarece rețeaua electrică a Cubei a devenit din ce în ce mai predispusă la colaps: luna trecută au avut loc două pene de curent la nivel național în decurs de o săptămână.

Datorită tehnologiei chineze, insula are în funcțiune 34 de parcuri solare cu o capacitate de aproape 1,2 GW, o creștere de 350% față de 2024, permițând Cubei să își mărească de peste patru ori proporția de energie generată din energie solară, ajungând la aproximativ 9% din total până la sfârșitul anului trecut.

Cuba intenționează să construiască 92 de parcuri solare cu o capacitate de puțin peste 2 GW până în 2028.

„Numai în ultimele 12 luni, guvernul a reușit să instaleze 1 GW din această putere - așadar sunt la jumătatea drumului spre atingerea obiectivului”, a declarat Euan Graham, analist senior la think-tank-ul energetic Ember. „Un gigawatt reprezintă o cantitate foarte semnificativă în sistem, iar atingerea a 2 GW ar fi destul de transformatoare.”

Modul în care regimul a finanțat echipamentele solare chinezești rămâne opac, deși planul economic pentru 2026 prevede că 320 MW de tehnologie au fost donați de Beijing. Prim-ministrul Cubei, Manuel Marrero Cruz, a declarat că o parte din tehnologia solară a fost „plătită” cu nichel produs în Cuba.

Trump a promis în ianuarie că va impune tarife vamale țărilor care furnizează petrol Cubei, în încercarea sa de a impune o schimbare de regim. Blocada a provocat penurii critice și raționalizare severă într-o țară care deja suferă efectele deceniilor de sancțiuni americane.

Însă săptămâna trecută, SUA au permis acostarea unui petrolier rusesc , acesta fiind primul transport de țiței către insulă în aproape trei luni. Serghei Țiviliov, ministrul rus al energiei, a declarat că Moscova se pregătește să trimită un al doilea petrolier în Cuba, potrivit agenției de știri de stat Tass.

Implicarea Beijingului în sectorul energetic al Cubei este explicit politică: ambasadorul său în Cuba, Hua Xin, a criticat blocada energetică a SUA la o conferință de presă din Havana luna trecută. El a spus că China va stimula „cooperarea în noul sector energetic, cum ar fi fotovoltaica, pentru a ajuta Cuba să accelereze tranziția energetică și pentru a atenua această situație complexă a energiei electrice”.

Însă atingerea obiectivelor Cubei în domeniul energiei solare este probabil costisitoare. Turismul, o sursă cheie de venit valutar, suferea deja înainte de blocada petrolieră și acum practic s-a oprit.

Cuba a vândut anterior o parte din petrolul subvenționat primit de la aliatul său de lungă durată, Venezuela, dar aceste livrări s-au oprit de când SUA l-au capturat pe liderul venezuelean Nicolás Maduro pe 3 ianuarie.

Cuba, care construiește și un parc eolian cu tehnologie chinezească, și-a stabilit obiective ambițioase de a genera 24% din electricitate din surse regenerabile până în 2030, ajungând la 40% până în 2035 și 100% până în 2050.

Însă Torres a remarcat că energia solară reprezenta „o parte tot mai mare dintr-o parte tot mai mică [a generării de energie electrică]... proporția este amplificată de contracția altor surse”.

În încercarea de a pune capăt blocadei energetice, Cuba a început discuțiile cu SUA . Sub presiunea Washingtonului, a acordat concesii sectorului privat aflat la început de drum al țării, permițând exilaților să dețină și să opereze afaceri. Dar Havana insistă că schimbarea regimului nu este pe ordinea de zi.

Nici măcar importurile în creștere de energie solară nu pot oferi o soluție rapidă pentru o economie care era principalul exportator de zahăr din lume acum 40 de ani, dar care acum este în ruine.

„Fiecare contribuție ajută”, a spus Jorge Piñon de la Institutul de Energie al Universității din Texas, Austin. „Dar [energia solară] este o soluție temporară, nu «motorul» de care are nevoie Cuba pentru a ieși din «epoca de piatră» a generării de energie electrică și a face față provocării creșterii economice reale în secolul XXI.” Modernizările de stocare și ale rețelei rămân un blocaj în calea generării de energie solară. „Cuba, ca insulă, ar putea funcționa în întregime pe baza surselor regenerabile. Au obținut rezultate fantastice în ceea ce privește energia solară și resursele eoliene bune”, a spus Redpath. „Trebuie doar să pună ordine în economie și în sistemul de plăți externe, iar atunci investițiile ar năvăli.”