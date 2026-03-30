Trump permite unui petrolier rusesc să ajungă în Cuba, după o blocadă asupra combustibilului: "Nu are niciun impact. Cuba s-a terminat”

În timp ce un petrolier rusesc încărcat cu țiței se apropia de Cuba, președintele Donald Trump a declarat duminică seară că nu va aplica blocada sa efectivă asupra aprovizionării cu combustibil a insulei, potrivit The Washington Post.

„Dacă o țară vrea să trimită petrol în Cuba chiar acum, nu am nicio problemă, fie că este vorba de Rusia... și dacă alte țări vor să o facă”, a declarat Trump reporterilor la bordul avionului Air Force One, la întoarcerea la Washington după un weekend petrecut la Mar-a-Lago.

„Nu va avea niciun impact”, a spus Trump. „Cuba s-a terminat... indiferent dacă primesc sau nu un vas de petrol, nu va conta.”

Abordarea petrolierului rusesc Anatoly Kolodkin în weekend a pus la încercare voința administrației Trump de a bloca combustibilul pentru Cuba - și cât de departe este dispus Kremlinul să meargă pentru a-și ajuta aliatul de lungă durată, aflat la 90 de mile de teritoriul SUA.

Nava a plecat pe 8 martie din Primorsk, Rusia, transportând aproape 730.000 de barili de țiței, potrivit TankerTrackers.com, o firmă independentă de urmărire a petrolului care măsoară înălțimea unei nave deasupra nivelului mării pentru a determina încărcătura acesteia. Marina Regală Britanică a urmărit nava și escorta sa navală rusă prin Canalul Mânecii. Apoi nava și-a continuat călătoria singură.

Până duminică seara, se afla la aproximativ 20 de mile de coasta cubaneză, conform datelor de urmărire a navelor. Se aștepta să ajungă la depozitul de petrol din Matanzas marți dimineață, potrivit companiei globale de informații Kpler.

Încărcătura sa ar putea fi apoi procesată la una dintre cele trei rafinării ale Cubei, situate în Havana, Cienfuegos și Santiago. Odată rafinată, această cantitate ar putea ajuta la alimentarea rețelei energetice îmbătrânite a țării pentru „nu mai mult de câteva săptămâni”, potrivit lui Jorge Piñon, cercetător la Institutul de Energie al Universității din Texas, Austin.

Trump a declarat că se așteaptă ca guvernul comunist al Cubei să cadă în câteva săptămâni, din cauza strangulării economice a SUA, mai degrabă decât a acțiunii militare. El a spus că își va dedica atenția atingerii acestui obiectiv imediat ce va termina războiul din Iran.

Criticii blocadei petroliere și experții în drept internațional au declarat că blocada efectivă reprezintă o încălcare a suveranității cubaneze în temeiul dreptului internațional și a prevederilor dreptului internațional umanitar care interzic astfel de acțiuni împotriva civililor. Trump a părut să recunoască privarea duminică, spunând că „oamenii au nevoie de încălzire și răcire și de toate celelalte lucruri de care au nevoie”.

Amenințarea cu sancțiuni a determinat statele din regiune să nu trimită livrările planificate

Într-un ordin executiv emis pe 30 ianuarie, Trump a declarat Cuba o „amenințare neobișnuită și extraordinară” la adresa securității naționale a SUA și a spus că va impune tarife la toate importurile americane din orice țară care furnizează națiunii petrol.

Trump oprise deja exporturile de petrol din Venezuela, principalul furnizor al Cubei de mult timp, în urma capturării militare americane a lui Nicolás Maduro în ianuarie. Amenințarea cu sancțiuni a determinat Mexicul și alții să nu trimită livrările planificate. Pe fondul penuriei de motorină și benzină, Cuba a suferit întreruperi de curent la nivelul întregii insule și închideri de școli și spitale.

„Confiscarea sau abordarea unei nave rusești, în timp ce se gestionează simultan un conflict militar activ în Iran, ar pune combustibil pe piețele energetice deja volatile”, a spus Erickson. „Costul geopolitic al confruntării directe cu Rusia în acest moment ar putea fi pur și simplu un pas mai departe decât este dispus Washingtonul să facă. Aceasta este consecința unei politici externe dispersate: atunci când ești suprasolicitat pe fiecare front, pierzi capacitatea de a impune orice acțiune.”

„Anatoly nu va fi ultima” livrare de petrol rusesc către Cuba, a prezis el.

Nu este clar dacă obiectivul lui Trump cu politica sa față de Cuba este înlăturarea completă a guvernului sau schimbări în economia sa centralizată care ar permite mai multe investiții private și străine. Chiar și înainte de dificultățile actuale, problemele economice continue au dus la o creștere masivă a migranților cubanezi în Statele Unite. Aceste cifre au scăzut acum aproape de zero, deoarece Trump a anulat statutul de protecție pentru imigranții cubanezi, lăsând mulți dintre cei care au intrat ilegal în țară expuși arestării și deportării.