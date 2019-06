Chinezii au început să cumpere banane în cantități record. Care e motivul

Consumatorii chinezi au început să cumpere cantităţi record de banane din străinătate pe măsură ce expansiunea clasei mijlocii preocupată de sănătate a dus la creşterea popularităţii acestui fruct, transmite Bloomberg.



Potrivit datelor publicate de Administraţia vamală chineză, în luna mai a acestui an importurile de banane au atins un nivel record de 227.199 de tone, astfel că importurile totale de fructe şi nuci au ajuns la 720.000 de tone, de opt ori mai mult decât în luna mai a anului trecut.



Constrânsă de trenul arabil limitat şi o ciupercă distructivă pentru banane, cunoscută sub denumirea de boala Panama, China a devenit din ce în ce mai dependentă de importurile de banane provenite din Asia de Sud-Est şi America Latină. Cererea de banane beneficiază de pe urma creşterii veniturilor şi a popularităţii crescute a dietelor în China, inclusiv pentru utilizare sub formă de smoothie şi fulgi de banane.



Potrivit agenţiei Xinhua, anul trecut China a devansat Japonia devenind cea mai mare piaţă pentru bananele provenite din Filipine. Gigantul asiatic a fost destinaţia pentru mai mult de două treimi din exporturile de banane ale Filipinelor în 2018, şi în paralel şi-a majorat achiziţiile de banane de la alţi producători precum Mexic şi Cambodgia. Datele oficiale arată că în 2018 China a cumpărat 1,54 milioane tone de banane, în creştere cu 50% comparativ cu 2017.



Preţurile la fructe au atins maxime istorice în China luna trecută, ceea ce a dat naştere la îngrijorări cu privire la accelerarea inflaţiei. De asemenea importurile de fructe şi nuci au atins un nivel record în luna aprilie, pe fondul creşterii preţurilor interne.



Cu toate acestea, Lu Ting, economist la Nomura Holdings Inc. susţine că preţurile ar putea scădea la vară când oferta se va majora. Un centru de reflexie citat de Xinhua susţinea în luna mai că importurile ar urma să devină cel mai important factor care va influenţa direcţia în care vor evolua preţurile interne.