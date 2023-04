Un chiparos de 28 de metri, cel mai bătrân arbore din lume. Unde se află și câți ani se estimează că are

Arborele uriaș, descoperit în urmă cu 50 de ani într-o pădure din Chile, face parte din specia Fitzroya cupressoides, are o înălțime de 28 de metri, un diametru de patru metri și o vechime de aproximativ 5.000 de ani, fiind botezat "Străbunicul", potrivit AFP, citat de Agerpres.

Se pare că uriașul chiparos este mai bătrân chiar și decât actualul deţinător al recordului mondial în domeniu, "Mathusalem”, un pin Bristlecone, vechi de 4.850 de ani, conservat într-un loc din Statele Unite, care este ţinut în mare secret de oficialii americani.

"Este un supravieţuitor. Niciun alt copac nu a avut ocazia de a trăi atât de mult”, a declarat Antonio Lara, cercetător la Universitatea Australă din Chile şi la Centrul chilian pentru Știinţe ale Climei şi Rezilienţei, care face parte din echipa însărcinată cu misiunea de a studia vârsta copacului.

Vreme de secole, lemnul acestei specii a fost folosit pentru construirea caselor și a bărcilor, iar cei care vor să vadă cel mai bătrân exemplar trebuie să meargă pe jos prin pădure, timp de o oră, acestul lucru fiind posibil doar în baza unei programări.

Citește și: A fost descoperit mucegaiul care descompune plasticul în 140 de zile: "Cea mai mare rată de degradare pe care o cunoaștem în lume"

El Gran Abuelo - La Union, Chile



This Patagonian Cypress is currently chilling in a protected national park, but likely pre-dates the park by estimates of between 3,000 to 5,000 years ??



Photo: Cruzoe pic.twitter.com/8KgW6lBIsX