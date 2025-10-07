Ciclonul Barbara care lovește România a ajuns în Bulgaria: Localități sub Cod Roșu, școli închise, hoteluri inundate

2 minute de citit Publicat la 18:40 07 Oct 2025 Modificat la 18:41 07 Oct 2025

Ciclonul Barbara a cuprins și Bulgaria: Localități sub Cod Roșu, școli închise, hoteluri inundate FOTO: Captura Video/Facebook Meteo Bulgaria

Bulgaria se confruntă cu fenomene meteo extreme, similare cu furtunile violente care au afectat România în ultimele zile. Autoritățile bulgare au emis marți avertizări de Cod Roșu din cauza ploilor torențiale și a pericolului de viituri în estul țării.

În municipiul Tsarevo, școlile și grădinițele au fost închise ca măsură preventivă, iar stațiunea de pe litoral Lozenets a fost afectată de inundații. Parterele unor hoteluri sunt sub apă, deși autoritățile au indicat că nu se dispune evacuarea în acest moment, scrie Novinite.

Sediul Municipal din Tsarevo a avertizat că inundațiile pot afecta atât drumurile republicane, cât și pe cele municipale, iar unele străzi ar putea deveni temporar impracticabile.

Care sunt zonele din Bulgaria afectate de furtuni

O avertizarea de Cod Roșu vizează părți din districtele Haskovo, Yambol și Silistra, precum și pentru întregul teritoriu Dobrich, Varna și Burgas. Locuitorii din aceste zone sunt sfătuiți să ia măsuri de precauție maxime.

Deși râurile și râpele nu s-au revărsat încă, volume mari de apă de ploaie se scurg din rețeaua rutieră în zonele joase.

O alertă Cod Portocaliu, care indică un risc de nivelul doi, acoperă părți din Montana, Vratsa, Pleven, Lovech, Plovdiv, Smolyan, Haskovo, Burgas, Varna și Silistra, împreună cu districtele Kardzhali, Gabrovo, Veliko Tarnovo, Ruse, Targovishte și Shumen.

Un Cod Galben, care semnalează un risc mai mic, dar notabil, a fost anunțat pentru Vidin, Montana, Vratsa, Pleven, Lovech, regiunea Sofia, Pazardzhik, Smolyan, Stara Zagora, Sliven și Plovdiv.

Institutul Național de Meteorologie din Bulgaria a confirmat că nu se așteaptă precipitații semnificative în sud-vestul țării, aceste zone rămânând în afara zonelor de pericol actuale.

Ciclonul Barbara lovește sud-estul Europei

Ciclonul Barbara, o furtună extratropicală, afectează mai multe țări din sudul Europei. Potrivit avertizărilor serviciilor meteorologice din sudul și sud-estul Europei, ciclonul va traversa țări precum Grecia, Cipru, Bulgaria și România și va aduce furtuni puternice și cantități mari de ploi.

În România, București și alte cinci județe sunt sub cod roșu de ploi începând cu ora 21:00, până miercuri la ora 15:00.

„În sezonul de toamnă ploile sunt normale, activitatea ciclonică mediteraneană se încadrează în parametrii așteptați, însă intensitatea precipitațiilor, mai ales în sud-estul țării, este ceva mai rar întâlnită”, a declarat, marți, meteorologului de serviciu Iris Răducanu.

Începând de miercuri seara și joi, vremea se va ameliora, iar precipitațiile vor fi reduse. Tot joi, în estul și sud-estul țării va fi în vigoare un cod galben pentru intensificări ale vântului, cu rafale de 50-70 km/h, iar în Carpații de Curbură și Estul Carpaților Meridionali, la altitudini de peste 1.700 metri, rafalele vor depăși 90 km/h.