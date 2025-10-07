Cum se deplasează Ciclonul Barbara. ANM: „O activitate de o asemenea intensitate este mai rar întâlnită”

Capitala București și alte cinci județe sunt sub cod roșu de ploi începând cu ora 21:00. Foto: Wxcharts

De marți seara, sud-estul României este lovit de o furtună extratropicală, care afectează mai multe țări din sudul Europei. Ciclonul Barbara, nume dat serviciile meteorologice din sudul și sud-estul Europei, va traversa țări precum Grecia, Cipru, Bulgaria și România și va aduce furtuni puternice și cantități mari de ploi.

Capitala București și alte cinci județe sunt sub cod roșu de ploi începând cu ora 21:00, până miercuri la ora 15:00. „În sezonul de toamnă ploile sunt normale, activitatea ciclonică mediteraneană se încadrează în parametrii așteptați, însă intensitatea precipitațiilor, mai ales în sud-estul țării, este ceva mai rar întâlnită”, a declarat, marți, meteorologului de serviciu Iris Răducanu.

Codul roșu de ploi torențiale vizează județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov și Municipiul București. În aceste zone cantitățile de apă vor ajunge la 80-100 litri pe metru pătrat și izolat chiar 120-140 litri pe metru pătrat, cu posibilitatea apariției descărcărilor electrice.

Ultimul cod roșu emis pentru ploi abundente a fost în 2022 pentru județul Vâlcea și zona de munte a județelor Argeș și Gorj, iar în 2024 pentru județul Galați, când au fost inundații puternice.

„Nu ieșiți din case, stați departe de ferestre”

În contextul avertizărilor meteo emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), autoritățile au anunțat măsuri speciale, iar reprezentanții Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU) fac mai multe recomandări pentru populație. Oamenii sunt sfătuiți să evite deplasările, să fie pregătiți pentru fenomene extreme și să activeze mesajele RO-ALERT pentru a primi avertizările oficiale.

Recomandări pentru populație

„Pentru siguranța dumneavoastră și a celor dragi, respectați următoarele măsuri:

Urmăriți permanent anunțurile oficiale și consultați aplicația DSU sau platforma fiipregatit.ro pentru informații actualizate;

Evitați deplasările inutile în zonele vizate de avertizări;

Nu traversați cursuri de apă și nu staționați pe malurile acestora;

Curățați șanțurile și rigolele din jurul locuinței pentru a permite scurgerea apelor pluviale;

În condiții de vânt puternic, evitați zonele cu arbori, stâlpi sau panouri publicitare și asigurați obiectele care pot fi luate de vânt;

Închideți și securizați ferestrele și ușile locuințelor; stați departe de acestea dacă vântul suflă cu putere;

Nu atingeți cablurile electrice căzute la pământ și anunțați imediat autoritățile;

În caz de urgență, apelați numărul unic 112”, a transmis DSU.

De asemenea, la nivelul fiecărui județ afectat de codul roșu și la nivelul Captialei, autoritățile au decis ca miercuri cursurile în școli să fie suspendate.

Astfel, elevii din județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov și din Municipiul București nu vor face cursuri miercuri.

Alertă cod roșu de inundații și viituri

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, luni, o avertizare Cod roşu de viituri şi depăşiri ale Cotelor de apărare, valabilă marţi şi miercuri pe râurile din judeţul Constanţa.

Potrivit hidrologilor, alerta va fi în vigoare în intervalul 7 octombrie, ora 21:00 - 8 octombrie, ora 00:00 şi vizează scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite şi de niveluri.

Totodată, va fi Cod portocaliu de inundaţii, în acelaşi interval de referinţă, pe râuri din judeţele Olt, Teleorman, Argeş, Dâmboviţa, Giurgiu, Ilfov, Prahova, Ialomiţa, Buzău, Brăila, Vrancea, Galaţi şi Tulcea.

Conform prognozei de specialitate, în perioada 6 octombrie, ora 21:00 - 9 octombrie, ora 12:00, va fi în vigoare un Cod galben de fenomene hidrologice importante pe cursuri de apă din judeţele Dâmboviţa, Prahova, Ilfov, Ialomiţa, Buzău, Brăila, Braşov, Covasna, Prahova, Vrancea, Bacău, Neamţ, Harghita, Galaţi, Iaşi, Vaslui, Constanţa şi Tulcea.

Un al doilea Cod galben de inundaţii va fi valabil de marţi, de la ora 18:00, până joi, la ora 12:00, pe râurile ce traversează judeţele: Mehedinţi, Dolj, Covasna, Braşov, Harghita, Sibiu, Vâlcea, Argeş, Olt, Gorj, Teleorman, Dâmboviţa, Giurgiu şi Ilfov.

Când scăpăm de ciclon

Începând de miercuri seara și joi, vremea se va ameliora, iar precipitațiile vor fi reduse. Tot joi, în estul și sud-estul țării va fi în vigoare un cod galben pentru intensificări ale vântului, cu rafale de 50-70 km/h, iar în Carpații de Curbură și Estul Carpaților Meridionali, la altitudini de peste 1.700 metri, rafalele vor depăși 90 km/h.

De asemenea, se estimează că, după 9 octombrie, temperaturile vor crește și se vor situa în limitele normale ale perioadei, între 13-14 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și până la 21-22 de grade în Lunca Dunării.