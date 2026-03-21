Cinci întrebări fără răspuns despre focarul de meningită din Marea Britanie. Infectările cresc, studenții stau la coadă să se vaccineze

5 minute de citit Publicat la 13:42 21 Mar 2026 Modificat la 13:42 21 Mar 2026

Infectările cresc, studenții stau la coadă să se vaccineze. FOTO: Getty Images

Numărul cazurilor de meningită legate de focarul epidemic din comitatul Kent, Anglia, a crescut la 34 de la 29 raportate anterior, iar pentru a treia zi consecutiv, sute de studenţi stau la coadă pentru a fi vaccinaţi.

Circa 23 de cazuri au fost confirmate, iar alte 11 cazuri ''sunt în continuare investigate'', a precizat Agenţia de securitate sanitară a Regatului Unit (UKHSA) într-un raport publicat sâmbătă dimineaţă.

Cel mai recent bilanţ a fost comunicat în contextul în care peste 400 de persoane, studenţi şi alte persoane eligibile, stăteau la coadă în faţa clinicii din campusul Universităţii din Kent pentru a fi vaccinaţi contra meningitei la începutul weekendului.

Potrivit Serviciului Naţional de Sănătate (NHS) din Kent şi Medway au fost administrate 5.794 de vaccinuri, iar 11.010 doze de antibiotic au fost distribuite în Kent începând de vineri seară.

În prezent, şase clinici de pe teritoriul comitatului oferă antibiotice şi vaccinuri persoanelor eligibile.



Două persoane au murit în urma acestui focar: o elevă de 18 ani, Juliette Kenny, descrisă de familia ei ca fiind ''în formă, sănătoasă şi puternică'' înaintea decesului şi un student de la Universitatea din Kent

Cinci întrebări la care încă nu există răspuns în cazul focarului de meningită

Săptămâna aceasta a arătat cât de devastatoare și șocantă poate fi meningita. Într-o zi poți fi perfect sănătos, plin de energie și cu tot viitorul înainte. În doar 24 de ore poți ajunge la terapie intensivă, în timp ce bacteriile atacă membranele creierului și îți infectează sângele.

Meningita bacteriană e rară în Marea Britanie, însă, ocazional, apar focare mici. În acest caz, primul pacient a fost raportat Agenției pentru Securitate Sanitară din Regatul Unit (UKHSA) pe 13 martie, iar avertismentele publice au fost emise două zile mai târziu, duminică seara.

După o săptămână de relatări despre acest caz, rămân încă mai multe întrebări fără răspuns.

Când se va încheia acest focar?

Vineri au fost raportate două cazuri noi, însă acest lucru nu înseamnă că s-a depășit vârful infectărilor. Este posibil să apară noi cazuri în zilele următoare.

Focarul a pornit de la un eveniment în clubul de noapte Club Chemistry din Canterbury, între 5 și 7 martie, unde un număr mare de persoane s-au infectat. Perioada de incubație, adică intervalul dintre infectare și apariția simptomelor, poate ajunge până la 10 zile. Asta înseamnă că, cel mai probabil, nu vor mai apărea multe cazuri legate de acele nopți din club.

Aproximativ 10.000 de persoane au primit tratament cu antibiotice ca măsură de prevenție, pentru a elimina bacteria și a opri răspândirea bolii.

Rămâne de văzut dacă aceste măsuri vor începe să dea rezultate, având în vedere că perioada de incubație este lungă și va mai dura până când autoritățile vor putea spune că focarul s-a încheiat.

Se va extinde focarul dincolo de comitatul Kent?

Până acum, toate cazurile confirmate și suspecte au legătură directă cu zona Kent. Totuși, există informații că unii studenți au plecat acasă după apariția știrilor.

Este posibil ca unele persoane să fie purtători fără simptome și să o transmită mai departe în alte zone ale țării, prin contact apropiat.

Autoritățile desfășoară o amplă acțiune de identificare a contacților, iar aproximativ 10.000 de persoane au fost deja incluse în această categorie.

Eventualele cazuri noi apărute în afara Kent nu trebuie confundate cu alte cazuri izolate de meningită bacteriană, care apar în mod obișnuit, aproximativ unul pe zi.

Ar trebui vaccinați toți adolescenții?

Aceasta este o întrebare tot mai prezentă în rândul părinților.

Ministrul Sănătății, Wes Streeting, a cerut experților să reanalizeze datele privind vaccinarea.

Nu există îndoieli că vaccinul funcționează. Problema este dacă este considerat eficient din punct de vedere al costurilor și justifică investiția din bugetul sistemului medical.

Este o decizie bazată pe calcule economice, care poate părea luată la rece în comparație cu drama familiilor afectate de boală.

Vaccinul împotriva meningitei de tip B (MenB) este costisitor, aproximativ 220 de lire dacă este plătit privat.

În urmă cu peste un deceniu, experții au stabilit că vaccinul este eficient din punct de vedere al costurilor pentru grupele cele mai vulnerabile — bebeluși și copii mici — dar nu și pentru adolescenți și tineri.

Rămâne de văzut dacă această reevaluare va schimba ceva, în funcție de noile date și de caracterul neobișnuit al acestui focar.

A devenit bacteria mai periculoasă?

O analiză genetică preliminară a bacteriei a fost finalizată joi.

Rezultatele arată că este similară cu tulpini care circulă în Marea Britanie încă din 2021 și că vaccinul ar trebui să ofere protecție.

Totuși, sunt necesare analize mai detaliate, deoarece chiar și mutațiile minore pot influența comportamentul bacteriei.

Experții încearcă să afle dacă a apărut o schimbare care face bacteria mai ușor de transmis sau mai capabilă să invadeze organismul și țesuturile cerebrale.

Ce a declanșat această răspândire rapidă?

Există încă multe semne de întrebare legate de acest focar. Nu este clar dacă explicația ține doar de bacterie sau dacă au contribuit și alți factori.

S-a vorbit mult despre obiceiul de a împărți țigări electronice într-un club aglomerat. Deși nu este igienic, nu există dovezi clare că acesta ar fi fost cauza.

Un alt posibil factor este perioada pandemiei de Covid, când restricțiile au redus expunerea tinerilor la bacterii, ceea ce ar putea însemna un nivel mai scăzut de imunitate.

De asemenea, s-a observat că, în aceeași perioadă, un nor de praf saharian a ajuns deasupra Europei și Marii Britanii. Acest tip de praf poate irita căile respiratorii și poate facilita pătrunderea bacteriilor în organism. Fenomenul este asociat și cu așa-numita „centură a meningitei” din Africa.

Rămâne însă întrebarea: a fost unul dintre acești factori decisiv sau este vorba despre o combinație de mai mulți factori care au dus, împreună, la această situație fără precedent?