Cinci morți și 67 de răniți după un atac rusesc asupra unui centru comercial din Ucraina

3 minute de citit Publicat la 08:16 11 Sep 2026 Modificat la 08:37 11 Sep 2026

Cinci morți și 67 de răniți după un atac rusesc asupra unui centru comercial din Ucraina. FOTO: X

Cinci persoane au fost ucise, iar alte 67 au fost rănite după ce o dronă rusească a lovit joi un centru comercial din Pavlohrad, oraș din regiunea Dnipropetrovsk, au anunțat autoritățile ucrainene, scrie BBC.

Magazine și mai multe vehicule au fost lovite în timpul atacului, care a avut loc în plină zi, "când străzile erau pline de oameni", a declarat ministrul ucrainean de Interne, Ivan Vîhivski.

Printre persoanele rănite sunt și opt copii, potrivit guvernatorului regiunii, Oleksandr Hanja.

? Two People Killed, At Least Eighteen Injured In Russian Attack On Pavlohrad — Dnipropetrovsk Regional Military Administration pic.twitter.com/Dn7n7n8qEz — UATV English (@UATV_en) September 10, 2026

Imaginile publicate de Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență din Ucraina arată pompieri care folosesc furtunuri cu apă pentru a stinge vehiculele cuprinse de flăcări, în timp ce nori groși de fum se ridică deasupra unei străzi din Pavlohrad.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis condoleanțe familiilor și apropiaților celor uciși în atac. "Rușii au folosit drone pentru a ucide oameni care pur și simplu se aflau în apropierea unor centre comerciale", a declarat Zelenski.

Russian forces struck a shopping center in Pavlohrad in broad daylight. The attack killed two people and injured at least 18. The strike set cars, retail kiosks, and a store ablaze. pic.twitter.com/6L45TeH2AO — WarTranslated (@wartranslated) September 10, 2026

Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sybiha, a calificat atacul cu drone drept o "tactică de constrângere". Potrivit acestuia, Rusia consideră că atacurile neîncetate asupra civililor îi pot epuiza pe ucraineni și pot determina Ucraina să facă concesii.

FOTO: X

Atacul de la Pavlohrad are loc în contextul intensificării loviturilor asupra unor zone comerciale din Ucraina. Potrivit presei ucrainene, alte două centre comerciale, din orașele Zaporojie și Sumî, au fost vizate de atacuri aeriene rusești la începutul acestei săptămâni.

Un atac rusesc cu drone asupra unui centru comercial din Sumî, miercuri, s-a soldat cu doi morți și 20 de răniți, potrivit autorităților ucrainene. Joi, bombardamentele rusești asupra orașului ar fi rănit alte opt persoane, între care trei copii.

La Zaporojie, capitala regiunii cu același nume, un centru comercial a fost aproape complet distrus luni. Proprietarii au anunțat că acesta era închis în momentul atacului, astfel că nu au fost raportate victime.

Unul dintre cele mai sângeroase atacuri asupra unui centru comercial a avut loc luna trecută, în orașul Krîvîi Rih. Autoritățile ucrainene susțin că dronele rusești au ucis cel puțin 16 persoane și au rănit alte 130.

Pavlohrad, un important centru logistic situat în apropierea orașului Dnipro, a mai fost ținta unor atacuri puternice. Luna trecută, două persoane au fost ucise într-un atac asupra unor depozite din oraș.

Și centre comerciale din zonele Ucrainei aflate sub controlul Rusiei au fost atacate. Luni, o dronă ucraineană ar fi lovit un centru comercial din orașul-port Mariupol, în regiunea Donețk, iar luna trecută a fost raportat un alt atac asupra orașului Donețk.

Atacuri ucrainene asupra unor ținte din Rusia

În același timp, Rusia a raportat atacuri ucrainene asupra unor ținte de pe teritoriul său.

În noaptea de miercuri spre joi, mai multe drone maritime ucrainene ar fi atacat zona de coastă a orașului stațiune Soci, potrivit oficialilor ruși. În urma atacului, 28 de persoane au fost rănite, între care doi copii.

Autoritățile ruse au raportat, de asemenea, alte trei decese pe care le-au pus pe seama unor atacuri ucrainene.

Joi, oficialii ruși au anunțat că un atac ucrainean cu drone asupra orașului Novi Oskol, din regiunea Belgorod, a ucis o persoană și a rănit alte șase.

Totodată, autoritățile ruse au anunțat că un atac ucrainean asupra unei mașini, în regiunea Zaporojie aflată sub controlul Rusiei, a ucis miercuri o fată de 15 ani. Un copil de șase ani și două femei au fost rănite.

Un alt atac asupra unui camion civil, în aceeași regiune, s-a soldat cu moartea unui bărbat.

Eforturi de pace cu puține rezultate concrete

Războiul dintre Rusia și Ucraina continuă de mai bine de patru ani și jumătate. Un nou efort diplomatic inițiat de emisarii președintelui american Donald Trump în weekend pare să fi produs puține rezultate concrete. Reprezentanții SUA au purtat discuții la Moscova cu Vladimir Putin și la Kiev cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

În ciuda acestor demersuri diplomatice, atacurile asupra civililor și infrastructurii continuă de ambele părți, iar cele mai recente lovituri au provocat noi victime și distrugeri.