Explozii puternice în stațiunea preferată a lui Putin, după un atac cu drone maritime ucrainene. Imagini cu oamenii care fug panicați

Explozii puternice în stațiunea preferată a lui Putin, după un atac cu drone maritime ucrainene. FOTO: X

O dronă maritimă ucraineană a lovit portul orașului turistic rusesc Soci de la Marea Neagră, au declarat oficiali ruși locali. Cunoscut ca „A doua capitală” a Rusiei, orașul Soci găzduiește reședința oficială de vară a președintelui rus Vladimir Putin. Considerat un loc preferat de elita Rusiei, orașul este situat la aproximativ 700 de kilometri de granița cu Ucraina, scrie Kyiv Independent.

Autoritățile regionale din regiunea Krasnodar din Rusia au raportat atacul de joi spunând că un incendiu a izbucnit pe malul unui port din Soci, în urma impactului unei drone, provocând daune la infrastructură. Opt persoane au fost rănite în atac.

Primarul orașului Soci, Andrei Proșunin, a îndemnat locuitorii să caute adăpost și să rămână calmi în urma atacului inițial.

Port in Sochi got hit with drones, huge fires in that vacation destination region of Russia at the end of summer.



When Putin planned attacking Ukraine he did not anticipated overwhelming response that will destroy Russia



Through those ports Russia unable to sell oil, gas, and… pic.twitter.com/dF7AScEKJH — Slava ?? (@Heroiam_Slava) September 9, 2026

Imaginile postate online de locuitorii din Soci arată o explozie puternică, de incendiu, lângă o promenadă. Canalul de monitorizare Supernova+ a distribuit videoclipuri cu locuitori din Soci care căutau adăpost în timpul unor explozii puternice.

Atacul a întrerupt și un concert al cântăreței ruse Tatyana Bulanova, care avea loc în apropierea locului atacului, a relatat canalul de știri al opoziției ruse Astra. Imaginile arată participanții la concert evacuați, aparent panicați.

? SOÇİ’DE GECE ALEVLER İÇİNDEYDİ



Rusya’nın Karadeniz kıyısındaki Soçi, 9 Eylül gecesi insansız deniz araçlarının saldırısına sahne oldu.



Soçi Limanı çevresi ve kıyı hattından gelen görüntülerde şiddetli patlama ve ardından yükselen alevler görülüyor.



Krasnodar makamlarına… pic.twitter.com/VWK4nWFI5U — The Maritime Voice (@MaritimeVoice) September 10, 2026

Potrivit Astra, explozia a avut loc lângă restaurantul Chernomorskaya Zharovnya, distrugându-l parțial.

În noaptea de 3 septembrie, armata ucraineană a lansat atacuri care vizau Soci. O dronă maritimă ucraineană ar fi lovit și avariat o navă a marinei rusești. În 4 septembrie, imagini postate pe mai multe canale media rusești Telegram păreau să arate un incendiu la un depozit de petrol din apropierea orașului.

Pe parcursul războiului, Ucraina și Rusia și-au atacat reciproc în mod repetat porturile.

Țintind o bază navală și o infrastructură de export de petrol, dronele ucrainene au lovit orașul Novorossiisk de la Marea Neagră pe 9 septembrie. Forțele ucrainene au vizat în mod constant instalațiile rusești de export de petrol din portul Ust-Luga de la Marea Baltică .

În încercarea de a sufoca exporturile de cereale ale Kievului, Rusia a vizat portul Odesa al Ucrainei și rutele de transport maritim de peste Marea Neagră.