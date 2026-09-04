Ucraina a atacat staţiunea preferată a lui Putin. O navă rusească şi un depozit de petrol au fost lovite

Ucraina a atacat staţiunea preferată a lui Putin. O navă rusească şi un depozit de petrol au fost lovite. Sursa colaj foto: Telegram/Crimean Wind & X

Armata Ucrainei a lansat în noaptea de joi spre vineri mai multe atacuri asupra orașului Soci, unde preşedintele rus, Vladimir Putin, are un palat. În urma unuia dintre bombardamente a izbucnit un incendiu la un depozit de petrol, iar o navă rusească a fost, de asemenea, lovită, relatează The Kyiv Independent.

Un videoclip publicat de Marina Ucrainei a surprins urmările incendiului provocat de atacul cu dronă navală asupra unui vas rusesc. Forțele navale ucrainene au precizat că nava, "Nefrit", făcea parte din infrastructura maritimă și energetică a Rusiei, sprijinind operațiunile petroliere și gaze, deservind instalații offshore, transportul de marfă și personal și lucrările tehnice subacvatice.

Mai târziu, în orele nopții de 4 septembrie, imaginile video publicate pe mai multe canale media rusești Telegram păreau să arate un incendiu la un depozit de petrol în urma unui atac aerian. Relatările locale au situat aparentul incendiu al depozitului de petrol în centrul orașului Soci, în apropierea portului, deși instalația în sine nu a fost identificată.

Something to go with your pitch-black morning coffee: pitch-black morning skies over a newly-sanctioned oil depot in Sochi.



Both are freshly prepared, and served hot. ☕️ pic.twitter.com/bnpeibJOcI — Maria Drutska ?? (@maria_drutska) September 4, 2026

Conform sursei citate, mai multe relatări separate sugerează că una dintre explozii a avut loc în apropierea unui sistem rusesc de apărare antiaeriană Pantsir din port, deși nu era clar dacă sistemul în sine a fost lovit.

Ucraina a vizat infrastructura energetică și maritimă rusească, ca parte a unui efort mai amplu de a perturba veniturile și logistica care sprijină efortul de război al Moscovei.

Numai în iulie, forțele ucrainene ar fi atacat zeci de nave rusești în Marea Neagră și Marea Azov, inclusiv petroliere și alte nave pe care Kievul le-a identificat ca aparținând așa-numitei flote din umbră a Rusiei. Într-o perioadă de două zile, 21 - 22 iulie, Ucraina a declarat că a atacat 13 astfel de nave, inclusiv 10 nave de marfă, două remorchere și un petrolier.

"Flota fantomă" a Rusiei este o rețea de nave utilizate pentru a transporta petrol rusesc sancționat în întreaga lume, ascunzând în același timp proprietatea pentru a evita restricțiile occidentale. Un registru al guvernului ucrainean a identificat peste 1.400 dintre aceste nave până în mai 2026, multe dintre ele nave mai vechi, aflate în stare de degradare, înregistrate sub pavilioane ale unor țări terțe.

Flota a fost o sursă crucială de venituri pentru Moscova, estimându-se că aceste nave transportă aproximativ 75% din petrolul sancționat al Rusiei, generând venituri care ajută la finanțarea războiului Kremlinului împotriva Ucrainei.

Soci este o țintă importantă pentru Ucraina. Cunoscut drept "a doua capitală" a Rusiei, acesta găzduiește reședința oficială de vară a președintelui rus, Vladimir Putin. Considerat un loc de joacă de iarnă pentru elita Rusiei, orașul este situat la aproximativ 650 până la 700 de kilometri de granița cu Ucraina.